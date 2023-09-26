В Украине масштабная воздушная тревога, угроза "Кинжалов": что известно

Украинцев просят оставаться в безопасных местах

Во вторник, 26 сентября, по всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Существует опасность ракетного обстрела со стороны российских оккупантов.

В профильных Telegram-каналах появилась информация о том, что это связано со взлетом Миг-31к с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области. Это истребитель, который специально модернизированный для запуска ракет "Кинжал".

Тем временем в Воздушных силах Украины подтвердили эту информацию и обратились к гражданам. Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

По состоянию на 14.48 запусков ракет "Кинжал" не зафиксирован. В воздухе 1 МиГ-31К. В случае, если вылет не боевой воздушная тревога по всей Украине ориентировочно продлится до 14:45-15:05.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром сразу несколько взрывов погремели в Кривом Роге. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул прокомментировал ситуацию и заявил, что захватчики в очередной раз устроили ракетную атаку. Позже стало известно, что в результате происшествия в городе был прилет по нежилому зданию. После случившегося начался пожар.