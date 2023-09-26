В Кривом Роге прогремел мощный взрыв: первые подробности (обновлено)

Сирены из-за тревоги были слышны в ряде южных и центральных регионов

Вскоре после объявления воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв. Местные жители сообщают, что он был одиночным, но достаточно мощным.

Факт взрыва подтвердил и председатель Совета обороны города Александр Вилкул. В своем Telegram-канале он призвал всех воздержаться от съемок последствий вероятного прилета и от распространения таких данных в соцсетях.

Жители Кривого Рога также призывают находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги. Пока ожидаются официальные комментарии от властей, сообщается о небольшом задымлении, что виднелось после взрыва. Впрочем, как уточняют местные, в основном дым уже рассеялся.

Дым, который видели в Кривом Роге

Из-за такого будильника проснулись жители Кривого Рога

Следует отметить, что взрыв в городе прогремел вскоре после того, как Воздушные Силы предупредили о возможном применении баллистического оружия в ряде регионов Украины. На юге страны и в отдельных центральных областях, в том числе и на Днепропетровщине, была объявлена воздушная тревога.

Актуальная карта воздушных тревог на 6:30

Следует отметить, что Кривой Рог нередко оказывается под вражеским огнем. Во время атаки 19 сентября в городе загорелся пожар в многоэтажном доме как следствие российского удара.

Накануне "Телеграф" сообщал, что кафиры массированно обстреляли Одессу. Из — за этого был уничтожен один из символов города.