Ночной удар по Украине: в Кривом Роге прогремел взрыв, начался пожар в многоэтажке

Взрывной волной выбило окна и двери

Россияне не перестают атаковать Кривой Рог. В ночь на 19 сентября в городе прогремел взрыв, загорелась многоэтажка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что с вечера 18 сентября, враг также из артиллерии бил по Никополю и Марганецкой общине.

"Ранен 71-летний мужчина. Он находится в больнице, в состоянии средней тяжести. Повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка и гараж. Повреждены линии электропередач и газопровод", — рассказал он о последствиях атак по области, показав фото.

Повреждены частные дома

Последствия российского удара

Повреждения изнутри

В самом Кривом Роге взрыв прогремел ночью. В результате загорелась многоэтажка, пожар был потушен. Взрывной волной были повреждены фасады трех многоэтажных домов. Уже утром над областью был сбит вражеский БпЛА.

Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг" опубликовал видео момента удара по городу. Уточняется, что от взрывной волны окна и двери выбиты также в школе и детском садике.

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что, к счастью, обошлось без погибших и раненых. На базе школы в этом микрорайоне создан штаб помощи тем, чье жилье пострадало от взрыва.

Как сообщал "Телеграф", после четырех часов утра 19 сентября Львовщину и областной центр атаковало несколько "стай" ударных беспилотников. Только в самом Львове местные жители слышали по меньшей мере четыре взрыва. В одном из районов есть прилет, загорелось здание промышленного склада. Из-под завалов спасатели уже достали двух человек — женщину и мужчину.