В Україні масштабна повітряна тривога, загроза "Кинджалів": що відомо

Українців просять залишатися у безпечних місцях

У вівторок, 26 вересня, на всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги. Існує небезпека ракетного обстрілу російських окупантів.

У профільних Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що це пов’язано зі злетом Міг-31к з авіабази "Саваслейка" у Нижньогородській області. Це винищувач, який спеціально модернізований для запуску ракет "Кинджал".

Тим часом у Повітряних силах України підтвердили цю інформацію та звернулися до громадян. Усіх просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.

Станом на 14:48 запусків ракет "Кинджал" не зафіксовано. У повітрі 1 МіГ-31К. Якщо виліт не бойовий повітряна тривога по всій Україні орієнтовно триватиме до 14:45-15:05.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці одразу кілька вибухів погриміли у Кривому Розі. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул прокоментував ситуацію і заявив, що загарбники вкотре влаштували ракетну атаку. Пізніше стало відомо, що внаслідок події у місті був приліт нежитловою будівлею. Після цього почалася пожежа.