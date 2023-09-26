У Кривому Розі прогримів потужний вибух: перші подробиці (оновлено)

Сирени через тривогу було чути у низці південних та центральних регіонів

Невдовзі після оголошення повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляють, що він був одиночним, однак досить потужним.

Факт вибуху підтвердив і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У своєму Telegram-каналі він закликав усіх утриматися від фільмування наслідків імовірного прильоту та від розповсюдження таких даних у соцмережах.

Жителів Кривого Рогу також закликають знаходитися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Поки очікуються офіційні коментарі від влади, повідомляється про невелике задимлення, що виднілося після вибуху. Утім, як уточнюють місцеві, здебільшого дим уже розсіявся.

Дим, який бачили у Кривому Розі

Через такий "будильник" прокинулися мешканці Кривого Рогу

Слід зазначити, що вибух у місті пролунав невдовзі після того, як Повітряні Сили попередили про можливе застосування балістичної зброї у низці регіонів України. На півдні країни та в окремих центральних областях, у тому числі і на Дніпропетровщині, було оголошено повітряну тривогу.

Актуальна карта повітряних тривог на 6:30

Слід зазначити, що Кривий Ріг нерідко опиняється під ворожим вогнем. Під час атаки 19 вересня у місті спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку як наслідок російського удару.

Напередодні ж "Телеграф" повідомляв, що окупанти масовано обстріляли Одесу. Через це було знищено один із символів міста.