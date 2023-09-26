Было попадание: Данилов назвал важное место в Украине, которое поразили оккупанты

На случай таких атак у Украины есть выход

Российские оккупанты во время нанесения очередных ударов по территории Украины поразили военный объект. Речь идет о месте сборки ракет.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC. Более детальную информацию он не стал освещать.

"Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, россия попала в место сборки этих ракет", — сказал он.

Также Алексей Данилов добавил, что часть своих ракет Украина производит заграницей, поскольку захватчики могут бить по местам сборки.

Стоит добавить, что ранее в Минобороны россии заявляли, что за последнюю неделю оккупанты якобы нанесли 12 ударов по военным объектам на территории Украины.

"Уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом", — говорится в сообщении ведомства страны-агрессора.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", чего российским оккупантам стоит ожидать от украинских военных. Он объяснил, куда и почему целятся ВСУ.