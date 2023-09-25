Если ракеты не "положат" энергосистему: украинцам рассказали, при какой температуре зимой могут отключать свет

Украинская ПВО уже не та, что в прошлом году

Россияне уже начали атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Первые ракеты прилетели на прошлой неделе. В связи с этим многих украинцев уже стал интересовать вопрос зимы.

С этим вопросом "Бизнес-Телеграф" обратился к экспертам. Так, например, старший аналитик компании Dragon Capital Денис Саква считает, что особенность этого отопительного сезона заключается в том, что мы входим в него с меньшим запасом прочности через утраченные или поврежденные энергообъекты и постепенно восстанавливаемые электросети.

Хорошая новость в том, что система ПВО работает гораздо лучше и усиливается новейшими системами. Но графики отключений света начнут работать при результативных обстрелах.

"Без обстрелов мы можем пройти зиму без значительного дефицита. Но бизнесу все же нужно иметь резервные источники питания. Это нужно для предупреждения аварий в случае отключения света", — советует Саква из Dragon Capital.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, если атаки не будут результативными и удастся сохранить энергосистему от серьезных повреждений, то до температуры 7 градусов по Цельсию у нас может не быть отключений.

"За минус 10-12 будет работать довольно мягкий график отключений — три-четыре часа без света в сутки", — говорит эксперт.

Больше о том, как энергетика Украины будет работать зимой вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Будут ли выключать электричество: насколько украинская энергосистема готова к зиме".

Ранее мы писали о том, что в "Укрэнерго" дали обнадеживающий прогноз по поводу зимы 2024.