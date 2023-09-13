Что будет с отключениями света в Украине этой зимой: в "Укрэнерго": дали обнадеживающий прогноз

В списки отключений света в этом отопительном сезоне могут попасть объекты критической инфрастуктуры

В "Укрэнерго" успокоили украинцев после информации о том, что отключений электричества не избежать. Глава правления Владимир Кудрицкий заявил, что ремонт энергосистемы практически завершен.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона. По его словам, Украина готова к предстоящему отопительному сезону.

Кудрицкий отметил, что магистральные электросети фактически готовы к зиме и смогут транспортировать необходимые объемы электроэнергии в осенне-зимний период.

"Собственно, мы уже установили практически все оборудование, которое планировали для подготовки к зиме", — сказал глава правления "Укрэнерго".

Вместе с тем риск атаки россиян на энергетическую инфраструктуру остается высоким. Однако система ПВО нашей страны намного сильнее, чем прошлой зимой. Кудрицкий отметил, что во время прошлого отопительного сезона россия выпустила по Украине 1200 ракет, поэтому в этому году "противнику будет очень трудно удивить нас".

Кроме того, сейчас "Укрэнерго" обновляет списки потребителей, которые могут попадать под отключение в случае чрезвычайных ситуаций. В этом году в список могут попасть объекты критической инфраструктуры, если они установили автономные источники питания.

По состоянию на 13 сентября Украине хватает электроэнергии, которая производится внутри страны. По прогнозам Кудрицкого, если не будет обстрелов объектов энергетики, то в сентябре-октябре отключать свет не будут. Однако зимой энергосистема может не справляться и придется импортировать электроэнергию из стран ЕС.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что отключений света в Украине можно избежать, считает министр энергетики. По его словам, энергосистема будет готова к эффективной работе в холодную пору года.