Если мало времени: 7 лайфхаков для быстрой зарядки телефона при отключении света

Лайфхаки достаточно просты и логичны

Из-за российского террора в Украине могут происходить аварийные отключения света. И хотя "Укрэнерго" пытается делать все, чтобы максимально всех снабдить электроэнергией, специалисты не советуют прощаться со свечами или генераторами.

Во время веерных отключений у украинцев есть возможность заряжать телефон, но делать это нужно крайне быстро. Есть 7 лайфхаков, как ускорить процесс зарядки прибора, говорят в издании NV.

Включите режим полета

Если отключиться от Wi-Fi и мобильных сетей, а также остановить обновление приложений, ваш телефон будет потреблять меньше энергии. Это позволяет прибору заряжаться быстрее.

Заряжайте от розетки

Как ни крути, но зарядка телефона через компьютер во время работы или авто — не самый удачный выбор. Лучше это делать с помощью настенных розеток, потому что они обеспечивают больше энергии.

Выбирайте высококачественные зарядные устройства

Фальшивые зарядные устройства могут стоить гораздо меньше, чем оригинальные, но это не означает, что телефон зарядится быстрее. Они могут повредить аккумулятор и снизить скорость зарядки.

Спрячь смартфон в холод

Высокая температура может замедлить зарядку и повредить аккумулятор. Поэтому избегайте подзаряжания под прямыми солнечными лучами или в нагретом салоне автомобиля.

Поддержка хорошего состояния аккумулятора также важна. Регулярная перезарядка или слишком низкий уровень заряда батареи может уменьшить срок службы батареи. Следует поддерживать уровень заряда аккумулятора телефона между 20% и 80% для наилучшей производительности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о некоторых советах, чтобы у украинцев был стабильный интернет во время блекаутов.