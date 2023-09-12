Как согреться в офисе зимой: простые практические советы

На работе человек часто проводит большую часть светового дня

В случае блекаутов или просто перебоев по подаче тепловой и электрической энергии в Украине холодно будет не только в квартирах, но и в офисах. Чтобы не переохладиться на рабочем месте, можно использовать несколько практических советов.

Портал Howstuffworks рекомендует начать с изоляции собственного рабочего места. Это может быть какая-нибудь теплая мягкая накидка на офисный стул или кресло, которая придаст комфорта и тепла вашей спине. Приятным дополнением может стать также обычный плед, который можно как положить на кресло, так и накинуть на плечи.

Для тех, кто много работает за компьютером, существует множество гаджетов для согрева, которые не требуют постоянного источника электроэнергии. Среди них, в том числе разные типы грелок, а также компьютерные мыши с подогревом.

Если вы начали мерзнуть помочь может обычная небольшая физкультура. Совершить несколько прыжков и потянуться поможет ускорить сердцебиение и разогнать кровь по телу.

Еще один способ не замерзнуть – это есть. Кроме того, что еда дает сытность и требует энергии на переваривание, горячий обед, как и, например, чашка чая может помочь вам согреться.

Перчатки для работы на компьютере могут быть полезны. Многие офисные работники сталкивались с тем, что при печатании на компьютере очень быстро замерзают кисти и пальцы на руках. Справиться с этим могут перчатки с обрезанными пальцами.

Для того чтобы ноги не мерзли, в офисе можно использовать сменную обувь. Это могут быть утепленные мокасины или даже теплые тапочки. Нога в них не потеет, как в сапогах. Следует держать под рукой теплые носки – при промокании их можно заменить. А если очень холодно – надеть одни поверх других.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что даже непарные носки можно полезно использовать. Из них можно сделать много интересного, в частности блокировщик для сквозняков дома.