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Как согреться в офисе зимой: простые практические советы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Перчатки для работы за компьютером можно купить или сделать своими руками
Перчатки для работы за компьютером можно купить или сделать своими руками. Фото Unsplash.com

На работе человек часто проводит большую часть светового дня

В случае блекаутов или просто перебоев по подаче тепловой и электрической энергии в Украине холодно будет не только в квартирах, но и в офисах. Чтобы не переохладиться на рабочем месте, можно использовать несколько практических советов.

Портал Howstuffworks рекомендует начать с изоляции собственного рабочего места. Это может быть какая-нибудь теплая мягкая накидка на офисный стул или кресло, которая придаст комфорта и тепла вашей спине. Приятным дополнением может стать также обычный плед, который можно как положить на кресло, так и накинуть на плечи.

Для тех, кто много работает за компьютером, существует множество гаджетов для согрева, которые не требуют постоянного источника электроэнергии. Среди них, в том числе разные типы грелок, а также компьютерные мыши с подогревом.

Если вы начали мерзнуть помочь может обычная небольшая физкультура. Совершить несколько прыжков и потянуться поможет ускорить сердцебиение и разогнать кровь по телу.

Еще один способ не замерзнуть – это есть. Кроме того, что еда дает сытность и требует энергии на переваривание, горячий обед, как и, например, чашка чая может помочь вам согреться.

Перчатки для работы на компьютере могут быть полезны. Многие офисные работники сталкивались с тем, что при печатании на компьютере очень быстро замерзают кисти и пальцы на руках. Справиться с этим могут перчатки с обрезанными пальцами.

Для того чтобы ноги не мерзли, в офисе можно использовать сменную обувь. Это могут быть утепленные мокасины или даже теплые тапочки. Нога в них не потеет, как в сапогах. Следует держать под рукой теплые носки – при промокании их можно заменить. А если очень холодно – надеть одни поверх других.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что даже непарные носки можно полезно использовать. Из них можно сделать много интересного, в частности блокировщик для сквозняков дома.

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#Офис #Зима #Подготовка