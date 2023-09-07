Украинцам советуют готовиться к отключениям света: в каких регионах ситуация хуже всего

Графики отключений света в этом году будут отличаться от прошлогодних

Украина в преддверии отопительного сезона готовится к новым отключениям света. В некоторых регионах ситуация с энергетической инфраструктурой остается сложной.

К чему готовиться украинцам и ждать ли длительных отключений света рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Громадському радио". По его словам, в некоторых регионах не удалось отремонтировать поврежденные энергообъекты.

Так, в Полтаве и Днепре жители должны готовиться к отключениям света, так как не удалось восстановить электростанции по нескольким причинам. Первая из них, по словам Харченко, заключается в том, что генерирующие компании не получили достаточно средств для своевременного ремонта. Вторая же заключается в том, что альтернативой украинской генерации может быть только импорт электроэнергии из-за рубежа, но и тут не все так просто.

"Импорт тоже фактически заблокирован из-за действий нашего регулятора. И, к сожалению, роль регулятора в подготовке к сезону совершенно деструктивна. Это приводит к тому, что я бы во фразе "готовиться к возможным отключениям" заменил бы словом "будущих отключений". Потому что, к сожалению, времени на ремонт остается меньше, а денег больше не становится. Соответственно, динамика подготовки не улучшается. С генерацией будет больно. А если генерации нет, к сожалению, ничего нельзя сделать, только приготовиться к тому, что отключения будут", — резюмировал директор Центра исследований энергетики.

Кроме того, ситуация будет сложной еще в нескольких регионах. Речь идет о Киевской области, а также Кременчуге, Херсоне, Харькове и Кропивницком. Если по всей стране будет средний уровень проблемы, то в этих областях он будет еще выше, поэтому украинцам нужно готовиться к отключениям уже сейчас.

Александр Харченко добавил, что, если сравнивать с прошлым годом, то ситуация будет другая. Режим будет иным, как и обстоятельства. Энергосистема Украины сейчас не полностью восстановлена, но при этом должна готовиться к новым возможным атакам.

"Я думаю, что характер отключений будет более предсказуемым и понятным. То есть, не будет из-за атаки выпадать электричество на 2–3 суток. Мы уже научились реагировать на атаки. Мы уже знаем алгоритмы отключения определенных кусков сети. Знаем, как избежать серьезных последствий, и как быстро направлять потоки электричества, обходя поврежденные участки. И это дает мне возможность думать, что отключений в сутки не будет, но вполне могут быть графики в определенном режиме", — отметил Харченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что банки в Украине уже готовятся к блэкаутам. Делается все возможное, чтобы отключения света не повлияли на предоставление услуг клиентам.