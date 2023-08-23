Месяцами света может не быть: тревожный прогноз одного из украинских мэров

Мэр Львова сделал неутешительный прогноз об отключении электроэнергии — чего ожидать?

В Украине прогнозируют сложную зиму, поскольку энергосистема работает в аварийном режиме. Кроме того, военные эксперты, ссылаясь на данные разведки, прогнозируют усиленные атаки россии в период отопительного сезона, следовательно, нужно быть готовыми к сложным ситуациям.

Об этом предупреждает и мэр Львова Андрей Садовый. Так, во время сессии горсовета он заявил, что львовянам нужно быть готовыми к отключению электроэнергии. Света может не быть до двух месяцев. В начале 2022 года энергетическая система Украины имела семикратный запас прочности, но его можно легко потерять.

"Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды. Город должен иметь все свое. Еще раз подчеркиваю: надо готовиться к очень сложным периодам , — заявил чиновник. — По состоянию на сегодня мы имеем двукратный запас. Этот запас можно очень легко потерять. У Львова есть определенный запас прочности с точки зрения коммунальных предприятий. Однако без электроснабжения выживать будет сложно", — добавил он.

Заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк отметила, чтобы львовяне качественно прошли через осенне-зимний период, необходимо закупить топливовозки и водовозки.

"Нам еще нужно докупить топливовоз. В случае, если случится так, что необходимо будет довозить горючее до точек, где есть дизельгенераторы. И нам надо закупить водовозку. Это важно, ведь пока водовозок нам не хватает", — пояснила Ирина Маруняк.

В "Львовоблэнерго" заявили о графиках отключений, предположительно, они будут действовать, но с изменениями. Выключения сделают менее продолжительными. В частности, к аварийным отключениям теперь привлекут значительно больше потребителей, а также отделят питание бытовых потребителей от критической инфраструктуры, где это возможно.

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТЭК сделали тревожный прогноз.