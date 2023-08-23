Місяцями світла може не бути: тривожний прогноз одного з українських мерів

Міський голова Львова зробив невтішний прогноз щодо відключення електроенергії — чого очікувати?

В Україні прогнозують складну зиму, оскільки енергосистема працює в аварійному режимі. Крім того, військові експерти, посилаючись на дані розвідки, прогнозують посилені атаки росії в період опалювального сезону, відтак потрібно бути готовими до складних ситуацій.

Про це попереджає і мер Львова Андрій Садовий. Так, під час сесії міськради він заявив, що львів’янам потрібно бути готовими до відключення електроенергії. Світла може не бути до двох місяців. На початку 2022 року енергетична система України мала семикратний запас міцності, але його легко можна втратити.

"Нам треба готуватися до ситуації, коли Львів може бути місяць, а то й два без електропостачання. Коли буде складна ситуація, то попит буде в два рази більший на заправлення генераторів дизелем і транспортування води. Місто має мати все своє. Ще раз наголошую: треба готуватися до дуже складних періодів, – заявив посадовець. — Станом на сьогодні ми маємо двократний запас. Цей запас можна дуже легко втратити. Львів має певний запас міцності з точки зору на комунальні підприємства. Однак без електропостачання виживати буде складно", – додав він.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк зазначила, щоб львів'яни якісно пройшли через осінньо-зимовий період, необхідно закупити паливовозки та водовозки.

"Нам ще потрібно докупити паливовоз. У випадку, якщо станеться так, що необхідно буде довозити пальне до точок, де є дизельгенератори. І нам треба закупити водовозку. Це є важливо, адже наразі водовозок нам бракує", – пояснила Ірина Маруняк.

У "Львівобленерго" заявили про графіки відключень, імовірно, вони будуть діяти, але зі змінами. Вимкнення зроблять менш тривалими. Зокрема, до аварійних відключень тепер залучать суттєво більше споживачів, а також відділять живлення побутових споживачів від критичної інфраструктури, де це можливо.

Раніше "Телеграф" писав, що у ДТЕК зробили тривожний прогноз.