Три дня брали аварийную помощь у Европы: тревожное заявление "Укрэнерго"

Украинцы по вечерам стали больше использовать электричество

В Украине за прошедшие сутки выросло потребление электроэнергии, невзирая на то, что температура воздуха снизилась на 4 градуса. Чтобы избежать отключений потребителей "Укрэнерго" было вынуждено просить аварийную помощь из-за рубежа.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что вечерний максимум потребления 23 августа был лишь на 3% ниже летнего рекорда 21 августа.

По состоянию на 23 августа потребление электроэнергии по всей стране держится на самом высоком уровне за лето, особенно в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. И именно в этот период "Укрэнерго" было вынуждено применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии в общем объеме 1800 МВт·ч. Стоит отметить, что в отчетах предприятия за 21 и 22 августа также сообщалось, что пришлось прибегнуть к помощи из-за рубежа, так как энергосистема не справлялась с нагрузками. Таким образом, аварийная помощь применяется уже третий день подряд.

"Напомним, аварийная помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей", — отметили в "Укрэнерго".

Причина заключается в том, что из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях в энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии. Из-за недавнего обстрела россиян одна из тепловых электростанций временно перестала работать. Вдобавок к этому на атомных электростанциях ведутся ремонтные работы, чтобы подготовить их к работе в зимний период.

В "Укрэнерго" отмечают, что импорт электроэнергии из Европы не покрывает разницу между увеличением потребления и ограниченными возможностями выработки на электростанциях. Чтобы помочь энергосистеме справиться, в ведомстве отмечают, что потребители могут сделать несколько простых вещей, а именно:

охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние или ночные часы;

выключать свет, выходя из помещения.

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