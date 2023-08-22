С ними электроэнергию не сэкономишь: пять самых "прожорливых" бытовых приборов в доме

Если ограничить использование этих электроприборов, счета уменьшатся

Вопрос экономии электроэнергии актуален в любое время года. На фоне новостей о возможных блэкаутах стоит задуматься, какие электроприборы "пожирают" свет и увеличивают ваши платежки.

Стоит знать о пяти бытовых приборах в доме, которые больше всего потребляют электроэнергию. Об этом рассказывает материал Express.

Сушильная машина

Техника потребляет порядка 52 кВт/ч в месяц. В теплое время года лучше сушить одежду на улице, так вы сэкономите энергию и деньги. Зимой же стоит активировать режим энергосбережения, если им оснащена ваша сушильная машина.

Посудомоечная машина

За один раз этот прибор в среднем потребляет 3,6 кВт/ч. Рекомендуется включать посудомойку только тогда, когда она заполнена, или использовать режим энергосбережения, хотя это и может занять немного больше времени.

Холодильник с морозильной камерой

Один из самых "прожорливых" бытовых приборов в доме, ведь требуется, чтобы он функционировал круглосуточно и без выходных. Чтобы сэкономить деньги, регулярно размораживайте морозильные камеры, держате дверцы закрытыми как можно дольше и кладите в холодильник только холодные продукты.

Стиральная машина

На один цикл стирки может тратиться примерно 2,1 кВт/ч. В целях экономии следует стирать одежду только при полной загрузку барабана. Кроме того, большинство загрязнений удаляются при холодной водой, поэтому чаще включайте режим с более низкой температурой.

Духовка

Электрические духовки потребляют в среднем 1,5 кВт в час (но многие модели — существенно больше). Всегда выключайте прибор после того, как приготовили пищу. Долго нагревать духовку перед тем, как поставить туда блюдо, приведет к лишним растратам.

Ранее "Телеграф" писал, как еще можно сэкономить электроэнергию. Эксперты советуют отключать из розеток некоторые бытовые приборы на ночь.