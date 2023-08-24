Три дні брали аварійну допомогу у Європи: тривожна заява "Укренерго"

Українці вечорами почали більше використовувати електрику

В Україні минулої доби зросло споживання електроенергії, попри те, що температура повітря знизилася на 4 градуси. Щоб уникнути відключень споживачів, "Укренерго" було змушене просити аварійну допомогу з-за кордону.

Про це повідомили у пресслужбі компанії. Зазначається, що вечірній максимум споживання 23 серпня був лише на 3% нижче за літній рекорд 21 серпня.

Станом на 23 серпня споживання електроенергії по всій країні тримається на найвищому рівні за літо, особливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00. І саме у цей період "Укренерго" було змушене застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії у загальному обсязі 1800 МВт·год. Варто зазначити, що у звітах підприємства за 21 та 22 серпня також повідомлялося, що довелося вдатися до допомоги з-за кордону, оскільки енергосистема не справлялася із навантаженнями. Таким чином, аварійна допомога застосовується вже третій день поспіль.

"Нагадаємо, аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів", — зазначили в "Укренерго".

Причина полягає в тому, що через значний обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях в енергосистемі України виник дефіцит електроенергії. Через нещодавній обстріл росіян одна з теплових електростанцій тимчасово перестала працювати. На додачу до цього на атомних електростанціях ведуться ремонтні роботи, щоб підготувати їх до роботи в зимовий період.

В "Укренерго" зазначають, що імпорт електроенергії з Європи не покриває різницю між збільшенням споживання та обмеженими можливостями виробітку на електростанціях. Щоб допомогти енергосистемі впоратися, у відомстві зазначають, що споживачі можуть зробити кілька простих речей, а саме:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години;

вимикати світло, виходячи із приміщення.

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