З ними електроенергію не заощадиш: п’ять "ненажерливих" побутових приладів у будинку

Якщо обмежити використання цих електроприладів, рахунки зменшаться

Питання економії електроенергії актуальне будь-якої пори року. На тлі новин про можливі блекаути варто замислитись, які електроприлади "пожирають" світло і збільшують ваші платіжки.

Варто знати про п’ять побутових приладів у будинку, які найбільше споживають електроенергію. Про це розповідає матеріал Express.

Сушарка

Техніка споживає близько 52 кВт/год на місяць. У теплу пору року краще сушити одяг на вулиці, так ви заощадите енергію та гроші. Взимку варто активувати режим енергозбереження, якщо ним оснащена ваша сушильна машина.

Посудомийна машина

За один раз цей пристрій у середньому споживає 3,6 кВт/год. Рекомендується вмикати посудомийку тільки тоді, коли вона заповнена, або використовувати режим енергозбереження, хоча це може зайняти трохи більше часу.

Холодильник із морозильною камерою

Один з "ненажерливих" побутових приладів у будинку, адже потрібно, щоб він функціонував цілодобово і без вихідних. Щоб заощадити гроші, регулярно розморожуйте морозильні камери, тримайте дверцята закритими якнайдовше і кладіть у холодильник тільки холодні продукти.

Пральна машина

На один цикл прання може витрачатися приблизно 2,1 кВт/год. З метою економії слід прати одяг лише при повному завантаженні барабана. Крім того, більшість забруднень видаляються при холодній воді, тому частіше вмикайте режим з нижчою температурою.

Духовка

Газові духовки споживають у середньому 1,5 кВт/год на годину, а електричні — 0,87 кВт/год за такий самий проміжок часу. Завжди вимикайте прилад після приготування їжі. Довго нагрівати духовку перед тим, як поставити туди страву, призведе до зайвих витрат.

Раніше "Телеграф" писав, як ще можна заощадити електроенергію. Експерти радять відключати із розеток деякі побутові прилади на ніч.