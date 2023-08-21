Укр

Отключений не будет? Министр энергетики обнадежил прогнозом насчет электричества зимой

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Отключений не будет? Министр энергетики обнадежил прогнозом насчет электричества зимой

В Минэнерго рассказали, в каком случае стоит ждать отключений света

Украинские власти убеждены, что отечественная энергосистема будет готова к прохождению зимнего периода, но отключения света для населения все равно могут быть.

Как рассказал глава Министерства энергетики Герман Галущенко, энергосистема будет готова к эффективной работе в холодную пору года, а соответствующие ведомства готовы обеспечить быстрое реагирование на возможные экстренные ситуации.

Кроме того, министр отметил, что у Украины есть все необходимые ресурсы для того, чтобы пройти отопительный сезон без отключений электричества.

Вместе с тем, он не стал исключать, что российские оккупанты попытаются вновь наносить террористические удары по инфраструктуре с целью вызвать блэкаут в стране.

Галущенко добавил, что в прошлом году украинцы многому научились в плане удержания работоспособности энергосистемы, но и противник тоже может изменить тактику обстрелов.

По словам министра, если новых серьезных повреждений не будет, то и ограничений на потребление электричества для населения никто вводить не станет.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", — говорит Галущенко.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина более подготовлена к зимнему периоду, чем в прошлом году, а потому власти в целом дают оптимистичный прогноз по электричеству.

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#Украина #Электричество #Зима #Блэкаут #Герман Галущенко