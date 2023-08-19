Данилов дал обнадеживающий прогноз по электричеству в Украине предстоящей зимой: подробности

Ставка по вопросам энергетики пройдет в ближайшее время

Украина более подготовлена к зимнему периоду, чем в прошлом году, а потому власти в целом дают оптимистичный прогноз относительно энергетической стабильности.

Так во время интервью для "Украинского радио" секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал в скором времени заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором будут обсуждать вопросы энергетики.

"Открою небольшую тайну: на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Украины поставил задачу, чтобы мы заслушали отчет по этому поводу премьер-министра, министра энергетики, вице-премьер-министра (Александра, — ред.) Кубракова, (главу Госспецсвязи Юрия) Щиголя и всех, кто занимается этим вопросом", — сказал Данилов.

По его словам, вопрос энергобезопасности будет рассмотрен уже на следующем заседании Ставки, однако он не стал уточнять, когда она произойдет.

При этом секретарь СНБО отметил, что россия наверняка будет обстреливать энергетические объекты Украины, чтобы "сделать нервы". Но наша страна в этом году готова к этому намного лучше, чем это было в 2022 году. Это включает как защиту энергообъектов, так и готовность энергетиков к проведению сложной работы.

Примечательно, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее давал противоположный прогноз. По его словам, проблемы с отключениями света непременно будут, поскольку у Украины в этом году гораздо более плохие "стартовые позиции", так как прошлой зимой у нас была сбалансированная система, работавшая десятилетиями.