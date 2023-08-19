Данілов дав обнадійливий прогноз щодо електрики в Україні цієї зими: подробиці

Ставка з питань енергетики пройде найближчим часом

Україна більш підготовлена до зимового періоду, ніж минулого року, а тому влада в цілому дає оптимістичний прогноз щодо енергетичної стабільності.

Так, під час інтерв’ю для "Українського радіо" секретар РНБО Олексій Данілов анонсував незабаром засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорюватимуть питання енергетики.

"Відкрию невелику таємницю: на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача президента України поставив завдання, щоб ми заслухали звіт із цього приводу прем’єр-міністра, міністра енергетики, віцепрем'єр-міністра (Олександра, — ред.) Кубракова, (голову Держспецзв’язку Юрія) і всіх, хто опікується цим питанням", — сказав Данілов.

За його словами, питання енергобезпеки буде розглянуте вже на наступному засіданні Ставки, однак воно не стало уточнювати, коли вона відбудеться.

При цьому секретар РНБО зазначив, що росія, напевно, буде обстрілювати енергетичні об’єкти України, щоб "зробити нерви". Але наша країна цього року готова до цього набагато краще, ніж це було 2022 року. Це включає як захист енергооб’єктів, так і готовність енергетиків до проведення складної роботи.

Примітно, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше давав протилежний прогноз. За його словами, проблеми з відключеннями світла неодмінно будуть, оскільки Україна цього року має набагато поганіші "стартові позиції", оскільки минулої зими у нас була збалансована система, яка працювала десятиліттями.