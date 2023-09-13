Що буде з відключеннями світла в Україні цієї зими: в "Укренерго": дали прогноз прогноз

До списків відключень світла цього опалювального сезону можуть потрапити об’єкти критичної інфраструктури

В "Укренерго" заспокоїли українців після інформації про те, що відключень електрики не уникнути. Голова правління Володимир Кудрицький заявив, що ремонт енергосистеми практично завершено.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, Україна готова до майбутнього опалювального сезону.

Кудрицький зазначив, що магістральні електромережі фактично готові до зими та зможуть транспортувати необхідні обсяги електроенергії в осінньо-зимовий період.

"Власне, ми вже встановили практично все обладнання, яке планували для підготовки до зими", — сказав голова правління "Укренерго".

Водночас ризик атаки росіян на енергетичну інфраструктуру залишається високим. Проте система ППО нашої країни набагато сильніша, ніж минулої зими. Кудрицький зазначив, що під час минулого опалювального сезону росія випустила Україною 1200 ракет, тому цього року "противнику буде дуже важко здивувати нас".

Окрім того, зараз "Укренерго" оновлює списки споживачів, які можуть потрапити під відключення у разі надзвичайних ситуацій. Цього року у списку можуть опинитися об’єкти критичної інфраструктури, якщо вони встановили автономні джерела живлення.

Станом на 13 вересня Україні вистачає електроенергії, що виробляється усередині країни. За прогнозами Кудрицького, якщо не буде обстрілів об’єктів енергетики, то у вересні-жовтні не відключатимуть світло. Проте взимку енергосистема може не справлятися і доведеться імпортувати електроенергію із країн ЄС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відключення світла в Україні можна уникнути, вважає міністр енергетики. За його словами, енергосистема буде готова до ефективної роботи в холодну пору року.