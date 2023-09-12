Як зігрітись в офісі взимку: прості практичні поради

На роботі людина часто проводить більшу частину світлового дня

В разі блекаутів або просто перебоїв з подачі теплової та електричної енергії в Україні, холодно буде не тільки в квартирах, а й в офісах. Аби не переохолодитися на робочому місці можна використати кілька практичних порад.

Портал Howstuffworks радить почати з ізоляції свого робочого місця. Це може бути якась тепла м'яка накидка на офісний стілець або крісло, яка додасть комфорту і тепла вашій спині. Приємним доповненням може стати також звичайна ковдра, яку можна як покласти на крісло, так і накинути на плечі.

Для тих, хто багато працює за комп'ютером існують безліч гаджетів для зігріву, які не потребують постійного джерела електроенергії. Серед них зокрема різні типи грілок, а також комп'ютерні миші з підігрівом.

Якщо ви почали мерзнути допомогти може звичайна невеличка фізкультура. Зробити кілька стрибків та потягнутися допоможе прискорити серцебиття і розігнати кров по тілу.

Ще один спосіб не замерзнути — це їсти. Окрім того, що їжа дає ситність і потребує енергії на перетравлення, гарячий обід як і, наприклад, горнятко чаю може допомогти вам зігрітися.

Рукавички для роботи за комп'ютером можуть бути корисними. Багато офісних робітників стикалося із тим що при друкуванні на комп'ютері дуже швидко замерзають кисті та пальці на руках. Впоратися із цим можуть рукавички з обрізаними пальцями.

Для того аби ноги не мерзли, в офісі можна використовувати змінне взуття. Це можуть бути утеплені мокасини або навіть теплі капці. Нога в них не пітнітиме, як в чоботах. Варто тримати під рукою теплі шкарпетки — разі промокання їх можна замінити. А якщо дуже холодно — надіти одні поверх інших.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навіть непарні шкарпетки можна корисно використати. З них можна зробити багато цікавого, зокрема блокувач для протягів вдома.