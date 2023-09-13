Графіки відключень світла вже є: у Міненерго розповіли, коли вони розпочнуться

Українців закликали бути готовими до будь-яких наслідків

Наразі у жодному регіоні України планові відключення електроенергії не застосовуватимуться. У жовтні усі українці будуть зі світлом.

Таку заяву зробили у Міністерстві енергетики України. Відповідний пост з’явився на сторінці відомства у Фейсбуку. Цьому передувало поширення хибних даних у низці засобів масової інформації про запровадження відключень світла за графіками вже з 1 жовтня.

"Енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно до обмежень споживачів. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб споживачів", — йдеться у повідомленні.

Відключати споживачів почнуть лише у разі нових масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури через ворожі обстріли. Для цього у міністерстві вже розробили графіки.

У відомстві також нагадали, що зараз в Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності держави ремонтна кампанія на об’єктах енергетики.

Нагадаємо, що у ДТЕК зробили тривожний прогноз. А "Телеграф" роз’яснював, чи варто українцям чекати на блекаути та відключення світла наступної зими.