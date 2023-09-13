Графики отключений света уже есть: в Минэнерго рассказали, когда они начнутся

Украинцев попросили быть готовыми к любому исходу событий

На данный момент ни в одном регионе Украины плановые отключения электроэнергии применяться не будут. В октябре все украинцы будут со светом.

Такое заявление сделали в Министерстве энергетики Украины. Соответствующий пост появился на страничке ведомства в Фейсбук. Этому предшествовало распространение ложных данных в ряде средств массовой информации о введении отключений света по графикам уже с 1 октября.

"Энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и в соответствии с ограничениями потребителей. Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", — говорится в сообщении.

Отключать потребителей начнут лишь в случае новых масштабных повреждений энергетической инфраструктуры из-за вражеских обстрелов. Для этого в министерстве уже разработали графики.

В ведомстве также напомнили, что сейчас в Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости государства ремонтная кампания на объектах энергетики.

Напомним, что в ДТЭК сделали тревожный прогноз. А "Телеграф" разъяснял, стоит ли украинцам ждать блекаутов и отключений света следующей зимой.