Готовимся к отключениям света: список вещей и продуктов, которые стоит закупить

К отключением электроэнергии лучше подготовиться заранее

На фоне разговоров о возможном возобновлении отключения электричества в домах уже в августе, украинцам стоит запастись некоторыми вещами и позаботиться о запасе продуктов, которые не пропадут без холодильника.

"Телеграф" рассказывает, на приобретение каких вещей первую очередь стоит обратиться внимание.

Список полезных вещей

Повербанки. На случай, если света не будет длительное время, ваш телефон не останется без подзарядки.

Фонари. Чтобы осветить свой дом или квартиру в момент отключения электричества. Можно приобрести небольшие фонарики на батарейках и развесить их по дому.

Лампочка с аккумулятором. С помощью этой лампочки также можно осветить дом, пока не включат свет. Она может работать на протяжении нескольких часов при условии, если аккумулятор заранее был заряжен.

Сумка-холодильник. Во время отключения света нужно позаботиться не только об освещении, но и о продуктах, которые в отключенном холодильнике могут быстро пропасть. Такая вещь способна хранить холод от 2 до 7 часов.

Портативная газовая плита. Это незаменимая вещь, работающая от газовых баллонов. Она также сможет выручить в случае, если будет отключён газ.

Какими продуктами запастись

В первую очередь в ваших запасах должны быть те продукты, которые не нужно хранить в холодильнике и имеющие имеют большой срок годности:

Консервы рыбные и мясные, варенье, джемы, консервированные фрукты;

Крупы, мука, макароны, бобовые;

Сухари, крекеры, лаваши, снеки;

Сухие супы и пюре, лапша быстрого приготовления;

​​Соль, сахар, специи, приправы;

Печенье, конфеты, шоколад, мед, вафли;

Сухие завтраки, кукурузные хлопья;

Орехи и сухофрукты;

Кофе и чай.

Список овощей и фруктов, которые хранятся дольше всего

Картофель;

Морковь;

Капуста;

Свёкла;

Чеснок;

Тыква;

Лук;

Яблоки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о десяти полезных советах, которые пригодятся в случае отключения электроэнергии в домах.