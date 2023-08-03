Готуємося до відключень світла: список речей та продуктів, які варто закупити

До відключень електроенергії краще підготуватися заздалегідь

На тлі розмов про можливе поновлення відключення електрики в будинках уже в серпні, українцям варто запастися деякими речами та подбати про запас продуктів, які не пропадуть без холодильника.

"Телеграф" розповідає, на придбання яких речей насамперед варто звернути увагу.

Список корисних речей

Повербанки. На випадок, якщо світла не буде тривалий час, телефон не залишиться без підзарядки.

Ліхтарі. Щоб освітлити свій будинок чи квартиру у момент відключення електрики. Можна придбати невеликі ліхтарики на батарейках та розвісити їх по дому.

Лампочки з акумулятором. За допомогою цієї лампочки також можна освітлити будинок, доки не увімкнуть світло. Вона може працювати протягом кількох годин, якщо акумулятор заздалегідь був заряджений.

Сумка холодильник. Під час відключення світла потрібно подбати не лише про освітлення, а й про продукти, які у відключеному холодильнику можуть швидко зіпсуватися. Така річ здатна зберігати холод від 2 до 7 години.

Портативні газові плити. Це незамінна річ, яка працює від газових балонів. Вона також зможе виручити у випадку, якщо буде вимкнено газ.

Якими продуктами запастись

Насамперед у ваших запасах повинні бути ті продукти, які не потрібно зберігати в холодильнику і мають великий термін придатності:

Консерви рибні та м’ясні, варення, джеми, консервовані фрукти;

Крупи, борошно, макарони, бобові;

Сухарі, крекери, лаваші, снеки;

Сухі супи та пюре, локшина швидкого приготування;

Сіль, цукор, спеції, приправи;

Печиво, цукерки, шоколад, мед, вафлі;

Сухі сніданки, кукурудзяні пластівці;

Горіхи та сухофрукти;

Кава та чай.

Список овочів та фруктів, які зберігаються найдовше

Картопля;

Морква;

Капуста;

Буряк;

Часник;

Гарбуз;

Цибуля;

Яблука.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про десять корисних порад, які стануть у нагоді у разі відключення електроенергії в будинках.