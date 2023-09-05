Якщо замало часу: 7 лайфхаків для швидкої зарядки телефону під час відключення світла

Лайфхаки є досить простими та логічними

Через російський терор в Україні можуть відбуватись аварійні відключення світла. І хоча "Укренерго" намагається робити все, щоб максимально всіх забезпечити електроенергією, фахівці не радять прощатися зі свічками або генераторами.

Під час віялових відключень українці мають можливість заряджати телефон, але робити це потрібно вкрай швидко. Є 7 лайфхаків, як пришвидшити процес зарядки приладу, кажуть у виданні NV.

Увімкніть режим польоту

Якщо від'єднатися від Wi-Fi й мобільних мереж, а також зупинити оновлення додатків, ваш телефон буде споживати менше енергії. Це дозволяє приладу заряджатися швидше.

Заряджайте від розетки

Як не крути, але заряджання телефону через комп'ютер під час роботи чи авто — не самий вдали вибір. Краще це робити за допомогою настінних розеток, бо вони забезпечують більше енергії.

Вибирайте високоякісні зарядні пристрої

Фальшиві зарядні пристрої можуть коштувати набагато менше, ніж оригінальні, але це не означає, що ваш телефон зарядиться швидше. Вони можуть пошкодити акумулятор і зменшити швидкість заряджання.

Сховайте смартфон в холод

Висока температура може уповільнити зарядку та пошкодити акумулятор. Тому уникайте заряджання під прямими сонячними променями або в нагрітому салоні автомобіля.

Підтримка хорошого стану акумулятора є також важливою. Регулярне перезаряджання або надто низький рівень заряду батареї може зменшити термін її служби. Варто підтримувати рівень заряду акумулятора телефону між 20% і 80% для найкращої продуктивності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про деякі поради, щоб українці мали стабільний інтернет під час блекаутів.