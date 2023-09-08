Вчимося заощаджувати: як витрачати менше електроенергії взимку

Допомогти українцям можуть сонце та кмітливість

Взимку українцям доведеться думати не тільки про те як утеплити свої будинки, а як заощадити електроенергію. Минулорічні обстріли росією інфраструктури не минулися легко. Про можливий дефіцит електроенергії попереджали багаторазово, однак достеменно невідомо чи повернеться Україна з настанням холодного сезону до графіків відключення світла.

Аби заощадити електроенергію та допомогти країні в економії можна використовувати тепло від сонця. Зокрема можна взимку вдень відкрити штори та жалюзі на вікнах, особливо тих які виходять на південь, тоді сонячне світло всередині будинку може не тільки освітити кімнату, а й додатково прогріти підлогу, меблі та все що є навколо. Це називається пасивним сонячним опаленням. Яскраве світло допоможе заощадити на електроенергії, а підігріті поверхні — на опаленні.

Що ж до того що робити вночі, то тут навпаки варто вікна закрити важкими або теплоізоляційними шторами. Вони не дадуть теплу виходити зсередини, а також зроблять ізоляцію від холодного повітря ззовні від вікна. Таким чином вам менше буде потрібен обігрівач в холодні дні.

Корисною порадою буде використання газової плити та духовки замість їхніх електричних варіантів. Нагріти воду для чаю можна на плиті, а не в електрочайнику. Спекти пиріг не у мультиварці, а у звичайній духовці. Взимку це не тільки допоможе знизити навантаження на енергосистему, а й додатково прогріти повітря у квартирі.

Якщо у вас лічильник з денним та нічним тарифом, можна використовувати нічний час доби для того, щоб сильніше навантажити енергосистему, наприклад попрати речі. Багато сучасних пральних машин дозволяють відтермінувати запуск. Таким чином енергія буде використовуватися в момент меншого навантаження і при цьому з нижчою ціною за неї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аби готуватися до зими треба не тільки утеплити власний дім, зокрема вікна. Треба потурбуватися про рослини у саду та квартирі.