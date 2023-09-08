Учимся экономить: как тратить меньше электроэнергии зимой

Помочь украинцам могут солнце и сообразительность

Зимой украинцам придется думать не только о том, как утеплить свои дома, а как сэкономить электроэнергию. Прошлые обстрелы россией инфраструктуры не прошли легко. О возможном дефиците электроэнергии предупреждали многократно, однако неизвестно, вернется ли Украина с наступлением холодного сезона к графикам отключения света.

Чтобы сэкономить электроэнергию и помочь стране в экономии, можно использовать тепло от солнца. В частности можно зимой днем открыть шторы и жалюзи на окнах, особенно выходящих на юг, тогда солнечный свет внутри дома может не только осветить комнату, но и дополнительно прогреть пол, мебель и все, что есть вокруг. Это называется пассивным солнечным отоплением. Яркий свет поможет сэкономить на электроэнергии, а подогретые поверхности – на отоплении.

Что же касается делать ночи, то здесь наоборот стоит окна закрыть тяжелыми или теплоизоляционными шторами. Они не дадут теплу выходить изнутри, а также сделают изоляцию от холодного воздуха извне от окна. Таким образом вам меньше потребуется обогреватель в холодные дни.

Полезным советом станет использование газовой плиты и духовки вместо их электрических вариантов. Нагреть воду для чая можно на плите, а не в электрочайнике. Испечь пирог не в мультиварке, а в обычной духовке. Зимой это не только поможет снизить нагрузку на энергосистему, но дополнительно прогреть воздух в квартире.

Если у вас счетчик с дневным и ночным тарифом, можно использовать ночное время суток для того, чтобы сильнее нагрузить энергосистему, например постирать вещи. Многие современные стиральные машины позволяют отсрочить запуск. Таким образом энергия будет использоваться в момент меньшей нагрузки и при этом с более низкой ценой за нее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, чтобы готовиться к зиме нужно не только утеплить собственный дом, в том числе окна. Надо позаботиться о растениях в саду и квартире.