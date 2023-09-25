Якщо ракети не "покладуть" енергосистему: українцям розповіли, за якої температури взимку можуть відключати світло

Українська ППО вже не та, що торік

росіяни вже розпочали атаки на енергетичну інфраструктуру України. Перші ракети прилетіли минулого тижня. У зв’язку з цим багатьох українців уже почало цікавити питання зими.

Із цим питанням "Бізнес-Телеграф" звернувся до експертів. Так, наприклад, старший аналітик компанії Dragon Capital Денис Саква вважає, що особливість цього опалювального сезону полягає в тому, що ми входимо до нього меншим запасом міцності через втрачені або пошкоджені енергоб’єкти та електромережі, які поступово відновлюємо.

"Гарна новина в тому, що система ППО працює набагато краще та підсилюється новітніми системами. Але графіки відключень світла почнуть працювати в разі результативних обстрілів.

"Без обстрілів ми можемо пройти зиму без значного дефіциту. Та бізнесу все ж треба мати резервні джерела живлення. Це потрібно для попередження аварій в разі відключення світла", — радить Саква з Dragon Capital.

На думку директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, якщо атаки не будуть результативними і вдасться зберегти енергосистему від серйозних пошкоджень, то до температури 7 градусів за Цельсієм у нас може не бути відключень.

"За мінус 10-12 буде працювати доволі м’який графік відключень — три-чотири години без світла на добу", — каже експерт.

Більше про те, як енергетика України працюватиме взимку ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Чи будуть вимикати електрику: наскільки українська енергосистема готова до зими".

Раніше ми писали про те, що в "Укренерго" дали прогноз з приводу зими 2024 року.