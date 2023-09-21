росія знову б'є по енергосистемі України: стало відомо, чи можуть підняти тарифи

Міністр енергетики України Герман Галущенко дав прогноз щодо тарифів

Країна-агресор росія знову розпочала атакувати енергосистему України, що було очікувано й прогнозовано українськими військовими аналітиками. Українців закликали бути готовими до будь-яких наслідків. Чи зростуть внаслідок цих атак тарифи на енергопостачання для населення — це питання хвилює багатьох українців.

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що наразі немає жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання для побутових споживачів. До кінця грудня 2023 року діє положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО) стосовно забезпечення доступною електроенергією населення.

"І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється", — підкреслив посадовець.

Герман Галущенко наголосив, що енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду з погляду забезпечення ресурсами, підготовленості генерації і системи передачі.

"Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували і минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією", — зазначив міністр енергетики.

Тим часом в Україні триває наймасштабніша за всю історію незалежності ремонтна кампанія на енергооб’єктах. У її межах до початку ОЗП планується завершити ремонти і відновлення об’єктів генерації і передачі.

"Стосовно ресурсів — ми будемо забезпечені всім необхідним, як вугіллям, так і газом. Через високі температури протягом останніх двох місяців літа запаси вугілля на складах дещо впали, але вже зараз укладено відповідні контракти, зокрема на імпорт, і вугіллям у необхідному об’ємі ми будемо повністю забезпечені. Газу у сховищах ми на сьогодні маємо майже 15 млрд кубів – це навіть більше, ніж було заплановано на початок опалювального сезону. Тому з ресурсами проблем не буде", — наголосив Герман Галущенко.

Раніше "Телеграф" писав, чи варто українцям чекати на блекаути та відключення світла наступної зими.