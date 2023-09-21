Россия снова бьет по энергосистеме Украины: стало известно, могут ли поднять тарифы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко дал прогноз по тарифам

Страна-агрессор россия снова начала атаковать энергосистему Украины, что было ожидаемо и прогнозировано украинскими военными аналитиками. Украинцев призывали быть готовыми к любым последствиям и. Увеличатся ли в результате этих атак тарифы на энергоснабжение для населения — этот вопрос волнует многих украинцев.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что пока нет никаких планов по увеличению тарифов на электроснабжение для бытовых потребителей. До конца декабря 2023 г. действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией населения.

"И мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", — подчеркнул чиновник.

Герман Галущенко подчеркнул, что энергосистема Украины полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода с точки зрения обеспечения ресурсами, подготовленности генерации и системы передачи информации.

"Единственный фактор, который может повлиять на отключение электроснабжения – это атаки врага. Мы делаем все, чтобы такие отключения, если они будут следствием атак, были краткосрочными. Для этого уже наработано огромное количество решений, которые мы испытали и прошлой зимой, и сейчас мы их модифицировали для того, чтобы максимально обеспечить потребителей электроэнергией", — отметил министр энергетики.

Между тем, в Украине продолжается самая масштабная за всю историю независимости ремонтная кампания на энергообъектах. В ее пределах к началу ОЗУ планируется завершить ремонт и восстановление объектов генерации и передачи.

"Применительно к ресурсам — мы будем обеспечены всем необходимым, как углем, так и газом. Из-за высоких температур в течение последних двух месяцев лета запасы угля на складах несколько упали, но уже сейчас заключены соответствующие контракты, в том числе на импорт, и углем в необходимом объеме мы будем полностью обеспечены. Газа в хранилищах мы сегодня имеем почти 15 млрд кубов — это даже больше, чем было запланировано на начало отопительного сезона. Поэтому с ресурсами проблем не будет", — подчеркнул Герман Галущенко.

Ранее "Телеграф" писал, стоит ли украинцам ждать блекауты и отключения света следующей зимой.