Вторая серия блэкаутов в Украине? ТОП-7 вещей, которые нужно сделать уже сейчас

Телеграф напоминает о перечне стратегических вещей, которые нужно подготовить еще до отключений

После шестимесячного перерыва россия снова атаковала украинские энергетические объекты в ночь на 21 сентября, в результате чего частично свет исчез в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Без света оказались 398 населённых пунктов.

И хотя в "Укрэнерго" еще не готовы точно утверждать, свидетельствует ли это о начале осеннего обострения у россиян и обстрелов ТЭЦ, однако является поводом проверить состояние готовности к возможным блэкаутам. "Телеграф" подготовил список из 7 вещей, которые украинец должен сделать до зимы:

Резервные способы зарядить гаджеты

Позаботьтесь о том, чтобы зарядить гаджеты, когда света не будет несколько часов. При выборе павербанка следует обратить внимание на то, какой гаджет вы собираетесь зарядить. Как рекомендует Yasno, лучше смотреть на емкость зарядного устройства (мАч) – от нее зависит количество зарядных сессий гаджета. Например, если ваш смартфон имеет аккумулятор на 3000 мАч, выбирайте павербанк от 10 000 мАч – его хватит на три полных зарядных сессии смартфона.

Каждый гаджет имеет свою скорость зарядки, которую он может принять, поэтому при выборе павербанка необходимо убедиться, что его выходная мощность (указывается в ваттах W или Вт) отвечает требованиям гаджета. Размер и вес также имеют значение: если вы ищете карманные модели, обратите внимание на павербанки емкостью 10 000 мАч, для путешествий оптимальный вариант – это 20 000 мАч.

Есть также павербанки для ноутбуков. Главный секрет успеха состоит в том, чтобы все характеристики (то, что написано маленькими буквами на обороте лэптопа) совпадали с характеристиками павербанка и даже проволоки. Очень повезло владельцам ноутбуков с портом Thunderbolt со значком зарядки, остальным придется заказывать переходники. Детальнее, как выбрать павербанк для ноутбука читайте в нашей статье.

Летом также снизились цены на портативные зарядные станции (павербанки с розетками), и теперь средняя стоимость такой станции составляет около 14 тысяч гривен. Их хватит на более длинное, но плохая новость в том, что опять же нужно читать мелкие буквы на обороте и не подключать к самой дешевой модели чайник или фен. Запасной аккумулятор на такую станцию стоит почти так же, как новая станция, поэтому эта покупка влетит в копеечку.

Отопление

Больше всего повезло жителям частных домов, где можно поставить буржуйку и купить запас дров. Кстати, о нем нужно позаботиться заранее. А вот обитателям бетонных джунглей придется использовать воображение по полной. Среди возможных вариантов следующие комбинации:

самая дешевая портативная зарядная станция + электропростынь (электропростынь использует немного электричества и не сломает вам экофлоу);

Электропростынь достаточно экономная и ее можно подключить к не очень мощной зарядной станции.

мощная зарядная станция + обогреватель;

обогреватель из свечей и горшков (пригодится несколько цветочных горшков из огнеупорной глины и свечи, можно чайные);

туристические портативные газовые обогреватели, способные согреть палатку или даже небольшое помещение. Заправляются от небольших баллонов. Опасны, ведь требуют осторожного обращения с газом;

керосиновые обогреватели. Здесь тоже лучше знать, как их использовать и не покупать, если вы на 100% не уверены в том, что вы делаете;

химические согреватели для рук и ног, спальные мешки.

При отключении отопления не стоит использовать газовые плиты для обогрева – есть опасность отравиться угарным газом.

Утепление окон

Чтобы избежать потери тепла в холодное время года лучше заранее позаботиться об окнах и дверях. Самым популярным способом утепления является заклеить рамы окон бумажной лентой, чтобы в щели не дул ветер. Также есть опция купить клейкие резиновые уплотнители, чтобы окно плотнее закрывалось и не пропускало холодный воздух. Ну и наиболее действенным, но не очень эстетическим вариант заклеить стекло пленкой.

Также можно использовать пенополиэтилен или пенистый полиэтилен. Для деревянных окон можно использовать парафин, замазав им щели.

Утепление окон

Резервное освещение

Проще всего обеспечить автономное освещение во время блэкаута с помощью портативной зарядной станции или генератора, или если вы мастер на все руки – сделать такой прибор самому. Но если ваши финансы и знания ограничены, есть другие легкие способы оставаться при свете.

светильники, работающие от аккумуляторов;

светильники на батарейках;

фонарики;

светодиодные ленты;

свечи;

гирлянды с USB или на батарейках;

Выгодно купить отдельный павербанк к настольной LED-ламе, таким образом вы обеспечите себя светом на длительное время и в итоге это стоит дешевле покупки свеч.

Запасы воды и еды

Следует запастись технической водой, питьевой водой и пищей, которая не будет портиться вроде лапши и консерваций. Техническую воду можно набрать из крана и хранить в пластиковых бутылях, подписав, что ее нельзя пить. Сделайте запас питательной пищи длительного хранения. Сюда входят консервы, хлебцы и печенье, орешки, шоколад и сухофрукты (подробный список читайте в этой статье). При необходимости эту пищу можно взять с собой в укрытие.

Если возможности готовить у вас не будет, пригодятся каши, супы, лапши быстрого приготовления, которые достаточно запарить в кипятке. Дешевле будет покупать сразу большую упаковку. Также стоит купить термос, чтобы не кипятить воду всякий раз, когда вам нужно поесть или сделать чай, или кофе.

Интернет без электричества

Здесь есть несколько опций на каждый кошелек. Самым дорогим и надежным спутниковый интернет, на украинском рынке работают несколько провайдеров: DataGroup, Iridium, Inmarsat и Starlink. Однако у каждого из этих операторов есть нюансы, с которыми следует разобраться до наступления блэкаута.

Очень популярным в прошлом сезоне отключений стало оптоволокно. Это широкополосное соединение, которое является самым быстрым в передаче данных в сети. Его подключают через оптические линии связи. Такой интернет можно провести в многоквартирном или частном доме. Оптоволоконный интернет работает по технологии передачи информации в виде света, а не электричества, поэтому стандартная скорость передачи данных – 1000 Мбит/с. Цена на подключение оптоволоконного интернета стартует от 500 до 2500 грн. Однако есть случаи, когда провайдер покрывает часть издержек.

Мобильный интернет может работать плохо, если вам не повезло с районом, но если все звезды сошлись — вполне может решать задачу оставаться на связи с родными во время отключений. Безлимитный пакет стартует где-то от 300 грн и телефон можно использовать в качестве точки доступа, раздавая Wi-Fi на ноутбук, планшет и телевизор. Но у некоторых операторов даже безлимитный интернет на самом деле ограничен и просто прекращает работать, когда вы превышаете определенное количество гигабайт. Поэтому лучше иметь несколько SIM-карт, что обеспечит и лучшую связь на случай перебоев у какого-нибудь оператора и больше свободных гигабайтов, чтобы не оказаться в темноте и без связи.

Задонатить на ВСУ

Ну и, наконец, стоит сделать донат на Вооруженные Силы Украины, так сказать, инвестировать средства сразу в победу, чтобы месяцы без света поскорее перешли в статус неприятных воспоминаний и остались в прошлом. Потому что дрон сам себя не купит, как и пикап. О достойных внимания фондах мы рассказывали в этой статье.

Ранее Телеграф рассказывал, что депутат предложил заключенным в колониях генерировать электричество на велогенераторах и уменьшать себе срок.