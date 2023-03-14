Как отметить День добровольца правильно. ТОП-5 сборов для армии

Мы подготовили для вас несколько вариантов, как отблагодарить украинских защитников в этот день

В Украине 14 марта отмечают День украинского добровольца. В этот день украинцы благодарят тех, кто первым встал на защиту нашей страны и чествуют память тех, кто отдал за нее свою жизнь.

Лучший способ отметить День добровольца – это сделать благотворительный донат. "Телеграф" приводит подборку из пяти сборов, в которых следует принять участие к этой дате (да и в целом поддерживать).

"Госпитальеры"

Фото: Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры/Facebook

Медицинский батальон "Госпитальеры" — добровольное формирование боевых медиков, спасающих жизнь непосредственно на линии фронта. Медики начали спасать жизнь раненых украинских бойцов на передовой в 2014 году.

А с началом полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 парамедики "Госпитальеров" героически помогают в самых горячих точках. Так, всей Украине известны история "Пташки" из Азовстали, Катерины Полищук, которая 24 февраля уехала в Мариуполь и помогала бойцам "Азова" и гражданскому населению.

Батальон не получает финансирования от государства и существует благодаря благотворительным вкладам людей и бизнеса со всего мира. Они собирают средства на медикаменты, оборудование, ремонт автомобилей, горючее.

Сейчас у "Госпитальеров" открыто по меньшей мере три собрания

Поддержать "Госпитальеров" можно по украинским и международным реквизитам на официальном сайте. Также у батальона на данный момент открыто три актуальных собрания:

На "Австрийку" — "стабилизационный пункт" на колесах, который перевозит одновременно лежащих и сидячих раненых бойцов из прифронтовых госпиталей в больницы в тылу.

Медицинские рюкзаки для парамедиков.

Узловые турникеты и костные катетеры.

"Вовки Да Вінчі"

В бою под Бахмутом 7 марта погиб легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он был командиром батальона 67-й отдельной механизированной бригады "Вовки Да Вінчі".

Коцюбайло в декабре 2021 года стал первым добровольцем, прижизненно получившим звание Героя Украины. Чтобы достойно почтить память павшего командира, стоит поддержать его дело и помочь батальону, который продолжает бороться за победу.

Реквизиты "Вовків Да Вінчі":

Моно: 5375411412154101 (Михайлова Алина)

PayPal: mykhailo[email protected] (Михайлова Алина/Mykhailova Alina)

"Хартия"

Добровольческое формирование "Хартия" из Харькова входит в 127 бригады ТРО. Сначала бойцы "Хартии" отражали наступление оккупантов в Харьковской области и участвовали в контрнаступлении, а сейчас они находятся в Бахмуте.

Добровольческое подразделение "Хартия"

В батальоне преимущественно харьковчане, но есть и уроженцы Луганска, Мариуполя и Бердянска.

"В мирной жизни кто-то из нас был дизайнером интерьеров, а кто-то – студентом, руководителем строительной компании или социальным работником. Но сейчас все мы защитники нашего государства", - пишут добровольцы.

"Хартия" не получают финансирования от государства, потому им помогают бизнес, волонтеры и известные харьковчане. В частности, благотворительные пожертвования на батальон собирает Сергей Жадан.

Поддержать добровольцев можно здесь или на PayPal — [email protected].

"Карпатская Сечь"

Ранее это было националистическое движение, основанное в ноябре 2010 года и действовавшее на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Но с началом широкомасштабного вторжения члены "Карпатской Сечи" взяли в руки оружие и встали на защиту государства. В состав добровольческого батальона входит певец Юрко "Юркеш" Юрченко.

Бойцы защищали Украину от агрессора в Киевской, Луганской и Херсонской областях. В состав ВСУ подразделение стало недавно, с марта 2022 года. Реквизиты для поддержки подразделения можно найти на их Telegram канале.

Батальон "Свобода"

Добровольческий батальон "Свобода" возник во время полномасштабного вторжения России, тогда добровольцы обороняли Киев на Вышгородском направлении, часть заняла оборону Броваров. Вместе с местной терробороной и ВСУ участвовали в контроле и зачистке территории от диверсантов.

Добровольцы батальона начинали с зачистки Киевской области от диверсантов

После защиты Киевской области в 2022 году, добровольческий батальон был приглашен в ряды Нацгвардии Украины, а затем перерос в два.

"Продолжаются постоянные профессиональные учения бойцов, но душа всегда останется душой свободного человека — добровольца", — пишут в батальоне.

Сейчас батальон входит в Нацгвардию

Поддержать бойцов можно по реквизитам, указанным на официальной странице в Facebook.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему именно 14 марта отмечают "День украинского добровольца" и какая разница между мобилизованными и добровольцами.