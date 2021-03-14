День добровольця: що це за свято і чому його відзначають 14 березня

14 березня в Україні відзначають "День українського добровольця".

Про це в свою Фейсбуці повідомив український екс-міністр оборони Степан Полторак.

"З днем українського волонтера! Героям респект і повагу! Вічна пам'ять полеглим в боротьбі за Свободу і Незалежність України!" - написав він.

Водночас в Фейсбуці українських добровольців також привітала політолог Олеся Яхно.

"Добровольці - сила, якої не прорахував Кремль в 2014 році, намагаючись знищити Українську державність", - написала вона.

У свою чергу в Фейсбуці ООС також привітали українських добровольців, а також розповіли, чому в країні відзначають це свято 14 березня.

"14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Ця дата обрана не випадково: адже саме 14 березня 2014 відразу з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях під Києвом. Збройні Сили України пліч-о-пліч з добровольцями і військовими інших військових формувань одними з перших встали на захист нашої держави, коли ворог прийшов на нашу землю ", - розповіли в командуванні ОС.

Варто нагадати, що раніше, 12 березня неподалік від Мар'їнки бойовики РФ відкрили вогонь по військовим ВСУ в результаті чого загинув українець.