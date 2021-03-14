Скачать
Неділя, 14.03.2021
"Запрошували в Apple та Google, але мене ніколи не тягнуло до таких гігантів", - інтерв’ю з українцем, інструмент якого використовує NASA для карти марсоходу
"Запрошували в Apple та Google, але мене ніколи не тягнуло до таких гігантів", - інтерв’ю з українцем, інструмент якого використовує NASA для карти марсоходу
Рік від дня оголошення карантину через коронавірусав Україні: плюси і мінуси вимушеної ізоляції
Рік від дня оголошення карантину через коронавірусав Україні: плюси і мінуси вимушеної ізоляції
Річниця пандемії COVID-19: які втрати хвороба викликала в Україні та світі (інфографіка)
Річниця пандемії COVID-19: які втрати хвороба викликала в Україні та світі (інфографіка)
Україна нарощує темпи вакцинації: скільки людей зробили щеплення за два тижні по регіонах (інфографіка)
Україна нарощує темпи вакцинації: скільки людей зробили щеплення за два тижні по регіонах (інфографіка)

День добровольця: що це за свято і чому його відзначають 14 березня

День добровольця: що це за свято і чому його відзначають 14 березня
Оновлено 10:17 Сьогодні Телеграф

14 березня в Україні відзначають "День українського добровольця".

Про це в свою Фейсбуці повідомив український екс-міністр оборони Степан Полторак.

"З днем українського волонтера! Героям респект і повагу! Вічна пам'ять полеглим в боротьбі за Свободу і Незалежність України!" - написав він.

Водночас в Фейсбуці українських добровольців також привітала політолог Олеся Яхно. 

"Добровольці - сила, якої не прорахував Кремль в 2014 році, намагаючись знищити Українську державність", - написала вона.

У свою чергу в Фейсбуці ООС також привітали українських добровольців, а також розповіли, чому в країні відзначають це свято 14 березня.

"14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Ця дата обрана не випадково: адже саме 14 березня 2014 відразу з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях під Києвом. Збройні Сили України пліч-о-пліч з добровольцями і військовими інших військових формувань одними з перших встали на захист нашої держави, коли ворог прийшов на нашу землю ", - розповіли в командуванні ОС.

Варто нагадати, що раніше, 12 березня неподалік від Мар'їнки бойовики РФ відкрили вогонь по військовим ВСУ в результаті чого загинув українець.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 34

Все по темі:

День добровольця.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День добровольця: що це за свято і чому його відзначають 14 березня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Була напідпитку і замерзла в лісі: розкрито деталі гучної загибелі студентки на Житомирщині
Була напідпитку і замерзла в лісі: розкрито деталі гучної загибелі студентки на Житомирщині
Втратив квартиру і залишився винний ще одну: як киянин воював із забудовником
Втратив квартиру і залишився винний ще одну: як киянин воював із забудовником
&quot;Нова пошта&quot; змінює тарифи: що і наскільки подорожчає (інфографіка)
"Нова пошта" змінює тарифи: що і наскільки подорожчає (інфографіка)
На українців чекає черговий сюрприз: як річний тариф відобразиться на цінах на газ
На українців чекає черговий сюрприз: як річний тариф відобразиться на цінах на газ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся