День украинского добровольца 2023: красивые поздравления и открытки к празднику
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Ежегодно 14 марта в Украине благодарят воинов-добровольцев за проявленный героизм и готовность защищать нашу страну от врага
Ежегодно 14 марта в Украине отмечают молодой, но очень важный праздник — День украинского добровольца. На официальном уровне его ввели 17 января 2017 года. И эта дата выбрана неспроста — именно в этот день в 2014-м в Новые Петровцы для боевой подготовки прибыли первые добровольцы Майдана.
Хотя этот праздник и является довольно молодым, явление, которому он посвящен, с давних времен присущ украинскому народу. Украинцы никогда не были равнодушными к своему настоящему и будущему, к судьбе своих семей, друзей и земляков. Это яркая национальная черта украинцев — быть неравнодушным к своему прошлому и будущему. Особенно важным этот день является сейчас — во время войны. Поэтому "Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления и красивые открытки, которыми вы можете поздравить с Днем украинского добровольца своих родных и близких, которые сейчас защищают нас и нашу славную Украину.
Картинки и открытки ко Дню украинского добровольца 2023
Поздравление с Днем украинского добровольца 2023
Сегодня мы отмечаем День украинского добровольца и с гордостью смотрим на вас — тех, кто решил защищать Украину, потому что так велит ваше сердце. Вы — лучший цвет нации и те, кем мы гордимся каждый день. Поэтому желаю вам крепкого здоровья, силы духа и новых побед для нашей славной Украины! Низкий вам поклон и искренняя благодарность за преданность и неравнодушие.
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Ты мой герой, горжусь тобой!
Ты для меня и всей страны такой!
Доброволец-воин, честь и слава!
Не страшны тебе ни грозы, ни вулкана лава.
Ты смелый, храбрый чемпион,
Явился в марте ты на полигон.
Детей и матерей ты защищал,
На смерть под пулями и в день, и в ночь стоял.
Великий человек, поздравляем мы тебя,
Шлем уважение, открытки и стихи любя!
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Поздравляю вас, уважаемые добровольцы, с Днем чествования вашего мужества и самоотверженности! Пусть Бог оберегает вас на пути к победе и дарует мир и благополучие вам и нашей стране! Спасибо за вашу преданность и веру в будущее Украины!
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Всем добровольцам огромный почёт,
Ваш труд безвозмездный так важен, поверьте!
Пусть вам в каждом деле безумно везёт,
Душевные самые люди на свете!
Пусть к вам бумерангом вернётся добро,
В молитвах спасённые вас упомянут,
Ведут к достижениям сотни дорог,
И все ваши дни только радостней станут!
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Искренне поздравляю тебя с Днем украинского добровольца! В этот праздник мужества и отваги хочу пожелать тебе сил и вдохновения творить историю Украины и быть тем, кто принесет нашу Великую Победу над врагом! Пусть каждый день тебя сопровождает удача и Божье благословение. Оставайся таким же отважным, мудрым, сильным и неравнодушным. Спасибо за все, что ты делаешь!
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Добровольцем быть непросто —
Сила, смелость здесь нужна,
Пожелаем Вам успехов,
Бодрости, здоровья на века.
Пусть сопутствует удача,
В службе и делах везет
Мира, добра и счастья,
Пусть стороной обходят ненастья.
Ранее мы рассказывали, какие праздники в марте 2023 года будут отмечать украинцы. В их числе, например, день СБУ и день Нацгвардии Украины.