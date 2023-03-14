День украинского добровольца 2023: красивые поздравления и открытки к празднику

Ежегодно 14 марта в Украине благодарят воинов-добровольцев за проявленный героизм и готовность защищать нашу страну от врага

Ежегодно 14 марта в Украине отмечают молодой, но очень важный праздник — День украинского добровольца. На официальном уровне его ввели 17 января 2017 года. И эта дата выбрана неспроста — именно в этот день в 2014-м в Новые Петровцы для боевой подготовки прибыли первые добровольцы Майдана.

Хотя этот праздник и является довольно молодым, явление, которому он посвящен, с давних времен присущ украинскому народу. Украинцы никогда не были равнодушными к своему настоящему и будущему, к судьбе своих семей, друзей и земляков. Это яркая национальная черта украинцев — быть неравнодушным к своему прошлому и будущему. Особенно важным этот день является сейчас — во время войны. Поэтому "Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления и красивые открытки, которыми вы можете поздравить с Днем украинского добровольца своих родных и близких, которые сейчас защищают нас и нашу славную Украину.

Картинки и открытки ко Дню украинского добровольца 2023

Поздравление с Днем украинского добровольца 2023

Сегодня мы отмечаем День украинского добровольца и с гордостью смотрим на вас — тех, кто решил защищать Украину, потому что так велит ваше сердце. Вы — лучший цвет нации и те, кем мы гордимся каждый день. Поэтому желаю вам крепкого здоровья, силы духа и новых побед для нашей славной Украины! Низкий вам поклон и искренняя благодарность за преданность и неравнодушие.

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Ты мой герой, горжусь тобой! Ты для меня и всей страны такой! Доброволец-воин, честь и слава! Не страшны тебе ни грозы, ни вулкана лава. Ты смелый, храбрый чемпион, Явился в марте ты на полигон. Детей и матерей ты защищал, На смерть под пулями и в день, и в ночь стоял. Великий человек, поздравляем мы тебя, Шлем уважение, открытки и стихи любя!

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Поздравляю вас, уважаемые добровольцы, с Днем чествования вашего мужества и самоотверженности! Пусть Бог оберегает вас на пути к победе и дарует мир и благополучие вам и нашей стране! Спасибо за вашу преданность и веру в будущее Украины!

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Всем добровольцам огромный почёт, Ваш труд безвозмездный так важен, поверьте! Пусть вам в каждом деле безумно везёт, Душевные самые люди на свете! Пусть к вам бумерангом вернётся добро, В молитвах спасённые вас упомянут, Ведут к достижениям сотни дорог, И все ваши дни только радостней станут!

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Искренне поздравляю тебя с Днем украинского добровольца! В этот праздник мужества и отваги хочу пожелать тебе сил и вдохновения творить историю Украины и быть тем, кто принесет нашу Великую Победу над врагом! Пусть каждый день тебя сопровождает удача и Божье благословение. Оставайся таким же отважным, мудрым, сильным и неравнодушным. Спасибо за все, что ты делаешь!

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Добровольцем быть непросто — Сила, смелость здесь нужна, Пожелаем Вам успехов, Бодрости, здоровья на века. Пусть сопутствует удача, В службе и делах везет Мира, добра и счастья, Пусть стороной обходят ненастья.

Ранее мы рассказывали, какие праздники в марте 2023 года будут отмечать украинцы. В их числе, например, день СБУ и день Нацгвардии Украины.