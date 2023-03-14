Як відзначити День добровольця правильно. ТОП-5 зборів для армії

Ми підготували для вас декілька варіантів, як подякувати українським захисникам у цей день

В Україні 14 березня відзначають День українського добровольця. Цього дня українці дякують тим, хто першими став на захист нашої країни та вшановують тих, хто віддав за неї своє життя.

Найкращий спосіб відзначити День добровольця — це зробити благодійний донат. "Телеграф" наводить підбірку з п’яти зборів, у яких варто взяти участь до цієї дати (та й в цілому підтримувати).

"Госпітальєри"

Фото: Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри / Facebook

Медичний батальйон "Госпітальєри" — добровольче формування бойових медиків, які рятують життя безпосередньо на лінії фронту. Медики почали рятувати життя поранених українських бійців на передовій у 2014 році.

А з початком повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року парамедики "Госпітальєрів" героїчно допомагають у найгарячіших точках. Так, всій Україні відомі історія "Пташки" з Азовсталі, Катерини Поліщук, яка 24 лютого поїхала до Маріуполя та допомагала бійцям "Азову" та цивільному населенню.

Батальйон не отримує фінансування від держави та існує завдяки благодійним внескам людей та бізнесу з усього світу. Вони збирають кошти на медикаменти, устаткування, ремонт автомобілів, пальне.

Зараз у "Госпітальєрів" відкрито щонайменше три збори

Підтримати "Госпітальєрів" можна за українськими та міжнародними реквізитами на офіційному сайті. Також у батальйону на цей момент відкриті три актуальні збори:

На "Австрійку" — "стабілізаційний пункт" на колесах, який перевозить одночасно лежачих та сидячих поранених бійців з прифронтових шпиталів до лікарень в тилу.

Медичні рюкзаки для парамедиків.

Вузлові турнікети та кісткові катетери.

"Вовки Да Вінчі"

У бою під Бахмутом 7 березня загинув легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло із позивним "Да Вінчі". Він був командиром батальйону 67-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі".

Коцюбайло у грудні 2021 року став першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України. Аби гідно вшанувати пам’ять полеглого командира, варто підтримати його справу та допомогти батальйону, який продовжує виборювати перемогу.

Реквізити "Вовків Да Вінчі":

Моно: 5375411412154101 (Михайлова Аліна)

PayPal: [email protected] (Михайлова Аліна/Mykhailova Alina)

"Хартія"

Добровольче формування "Хартія" з Харкова входить до 127 бригади ТРО. Спершу бійці "Хартії" відбивали наступ окупантів на Харківщині та брали участь в контрнаступі, а зараз вони перебувають в Бахмуті.

Добровольчий підрозділ "Хартія"

В батальйоні переважно харків’яни, але є й уродженці Луганська, Маріуполя та Бердянська.

"В мирному житті хтось із нас був дизайнером інтер’єрів, а хтось – студентом, керівником будівельної компанії або соціальним працівником. Та зараз всі ми захисники нашої держави", — пишуть добровольці.

"Хартія" не отримують фінансування від держави, тому їм допомагають бізнес, волонтери та відомі харків’яни. Зокрема, благодійні пожертви на батальйон збирає Сергій Жадан.

Підтримати добровольців можна тут чи на PayPal — [email protected].

"Карпатська Січ"

Раніше це був націоналістичний рух, заснований у листопаді 2010 року та діяв на теренах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Але з початком широкомасштабного вторгнення члени "Карпатської Січі" взяли до рук зброю і стали на захист держави. До складу добровольчого батальйону входить співак Юрко "Юркеш" Юрченко.

Бійці захищали Україну від агресора на Київщині, Луганщині та Херсонщині. До складу ЗСУ підрозділ став не так давно, з березня 2022 року. Реквізити для підтримки підрозділу можна знайти на їхньому Telegram-каналі.

Батальйон "Свобода"

Добровольчий батальйон "Свобода" виник під час повномасштабного вторгнення рф, тоді добровольці обороняли Київ на Вишгородському напрямку, частина зайняла оборону Броварів. Разом з місцевою теробороною та ЗСУ брали участь в контролі та зачистці території від диверсантів.

Добровольці батальйону починали із зачистки Київщини від диверсантів

Після захисту Київської області у 2022 році, добровольчий батальйон був запрошений до лав Нацгвардії України, а згодом переріс у два.

"Тривають постійні професійні навчання бійців, але душа завжди залишиться душею вільної людини — добровольця", - пишуть у батальйоні.

Зараз батальйон входить до Нацгвардії

Підтримати бійців можна за реквізитами, вказаними на офіційній сторінці у Facebook.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому саме 14 березня відзначають "День українського добровольця" та яка різниця між мобілізованими та добровольцями.