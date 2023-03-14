День українського добровольця 2023: красиві привітання та листівки до свята

Щорічно 14 березня в Україні дякують воїнам-добровольцям за проявлений героїзм та готовність захищати нашу країну від ворога

Щороку 14 березня в Україні відзначають молоде, але дуже важливе свято – День українського добровольця. На офіційному рівні його запровадили 17 січня 2017 року. І ця дата вибрана неспроста — саме у цей день у 2014-му в Нові Петрівці для бойової підготовки прибули перші добровольці Майдану.

Хоч це свято і є досить молодим, явище, якому воно присвячене, з давніх-давен притаманне українському народові. Українці ніколи не були байдужими до свого сьогодення та майбутнього, до долі своїх сімей, друзів та земляків. Це яскрава національна риса українців — бути небайдужим до свого минулого та майбутнього. Особливо важливим цей день є зараз — у часи війни. Тому "Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання та красиві листівки, якими ви можете привітати з Днем українського добровольця своїх рідних та близьких, які зараз захищають нас і нашу славну Україну.

Картинки й листівки до Дня українського добровольця 2023

Привітання з Днем українського добровольця 2023

Сьогодні ми відзначаємо День українського добровольця і з гордістю дивимось на вас — тих, хто вирішив захищати Україну, бо так велить ваше серце. Ви — найкращий цвіт нації і ті, ким ми пишаємося щодня. Тож бажаю вам міцного здоров'я, сили духу і нових перемог для нашої неньки України! Низький вам уклін і щира подяка за відданість та небайдужість.

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З відважним Днем тебе вітаю! Хай усміхнеться тобі доля, Удача поряд хай літає, Хай буде дім, сім’я і воля!

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Вітаю вас, шановні добровольці, з Днем вшанування вашої мужності та самовідданості! Хай Бог оберігає вас на шляху до перемоги і дарує мир та благополуччя вам і нашій країні! Щиро дякую за вашу відданість і віру в майбутнє України!

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З Днем добровольця вітаю! Мужності тобі бажаю. Неба мирного над головою І ніколи не пізнати бою.

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Щиро вітаю тебе з Днем українського добровольця! У це свято мужності та відваги хочу побажати тобі сил і наснаги творити історію України й бути тим, хто принесе нашу Велику Перемогу над ворогом! Нехай щодня тебе супроводжує удача та Боже благословення. Залишайся таким же відважним, мудрим, сильним і небайдужим. Дякую за все, що ти робиш!

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Зі святом державним тебе привітаю! Відваги й наснаги тобі побажаю! Досягнень високих і здійснення мрій Побільше життєвих і світлих надій!

Раніше ми розповідали, які ще свята у березні 2023 року відзначатимуть українці. Серед них, наприклад, день СБУ та день Нацгвардії України.