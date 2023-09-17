Стиральная машинка может пригодиться даже без света: неожиданный лайфхак на случай блекаутов

Не каждый может додуматься так использовать стиральную машину

В случае новых массовых обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Украине могут снова быть массовые отключения света, — об этом уже открыто предупреждают чиновники. И пока каждый украинец надеется, что все же удастся пережить осенне-зимний период с электричеством, не будет лишним приготовиться на случай блекаутов.

В частности, стоит иметь ввиду отличный фокус, как сохранить дольше еду свежей без холодильника с помощью обычной стиральной машины. Соответствующим лайфхаком поделилось издание SlashGear.

Сохранение еды свежей без света является одной из ключевых проблем во время отключений электричества, поскольку холодильник быстро теряет прохладу и перестает выполнять свои функции. Но помочь с этим может обычная стиральная машина.

Если засыпать барабан льдом и выложить на него продукты, — так они смогут дольше оставаться свежими, чем в холодильнике. Металлический барабан будет помогать удерживать прохладу и также будет сразу решена и проблема с лишней водой после таяния льда, — машинка сама сразу сможет собрать ее и после вывести в канализацию.

Особенно хорош этот лайфхак для тех, у кого прачечная в подвале и машинка к тому же находится в самой холодной комнате дома. Так она сможет удерживать холод еще дольше.

Напомним, ранее "Телеграф" называл 9 вещей, которые стоит успеть сделать до того, как наступят холода, — зимой вы будете себе за это благодарны.