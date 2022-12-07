Спальник на зиму. Как выбрать снаряжение на случай отключения тепла

Блэкауты подталкивают искать креативные пути выживания

Как правило, спальные мешки выбирают в зависимости от особенностей туристического похода и времени рок. Однако в этом году украинцы затариваются снаряжением, чтобы выжить в случае возможного отключения отопления тепла, если Россия снова обстреляет объекты энергосистемы. Тем более, иметь "план-Б" призвали официальные лица. Рассказываем, на что именно нужно обратить внимание при выборе спальника для зимы 2022 года.

Температура

Нет ничего хуже спального мешка, который недостаточно теплый. Поэтому, в первую очередь, следует обратить внимание на показатели теплоты. На этикетках большинства спальников есть 3 показателя: температура комфорта (comfort), лимита (limit) и экстремальная (extreme) температура.

Температура комфорта – температура окружающей среды, при которой среднестатистический человек может комфортно спать 8 часов в расслабленной позе. Учитывается, что для сна достаточно тонкого термобелья.

Температура комфорта (comfort), лимита (limit) и экстремальная (extreme)

Температура лимита – нижний предел температуры среды, при которой среднестатистический человек может спать 8 часов в "позе зародыша", не просыпаясь.

Экстремальная температура – предел выживания, минимальная температура, при которой обычный человек может находиться в течение 6 часов без риска погибнуть от переохлаждения.

Выбирая спальник, смотрите именно на первый показатель – температуру комфорта. Если температура воздуха вокруг вас будет ниже, нужно будет дополнительно утеплиться шерстяными носками, кофтой на флисе и т.д.

Наполнитель: пух или синтетика

Пух состоит из перьев и оперения гусей и уток, тогда как синтетический наполнитель чаще всего изготавливается из полиэстера. Оба материала имеют свои сильные и слабые стороны.

Преимущества наполнителя из пуха:

Теплота;

мало вес;

более крепкий, чем синтетический наполнитель;

прослужит больше сезонов.

Недостатки:

пух становится обвисшим и теряет свою длину, когда намокает. После этого он не может задерживать теплый воздух;

стоит дороже.

А вот синтетический наполнитель продолжает изолировать тепло, даже если он влажный. Синтетические спальники, как правило, более популярны среди тех, кто ограничен определенным бюджетом.

Форма спальника

Форма спальника находится в зависимости от типа похода. Если вы не будете выходить из квартиры, то вам не нужен более дорогой спальник для альпинистов в форме кокона, можно брать более дешевые спальники для кемпинга.

Спальник-кокон – уменьшает внутреннюю площадь для лучшего сохранения тепла внутри спальника, что особенно важно в холодный период. В коконе вы лежите прямо, и у вас нет возможности раскинуть ноги или руки.

Спальник-одеяло более просторный и подходит для кемпинга, где вес не так важен. Он более просторный, вы можете полностью его расстегнуть и получить семейное одеяло, которым можно укрываться.

Спальники для кемпинга и автомобильного туризма обычно более объемны, комфортны, просторны и рассчитаны на тех, кто может не обращать внимания на вес снаряжения. То есть для квартиры полностью подходит.

Важной деталью является капюшон, он добавляет несколько градусов к теплоте, ведь через голову мы теряем много тепла.

Обратите внимание на общую длину изделия. Многие производители делают спальники в двух вариациях – обычный и удлиненный (для людей высокого роста). Иногда встречаются короткие спальники для женщин. Чем больше свободного пространства останется в спальнике – тем больше нужно затратить энергии, чтобы его прогреть.

Кроме самого спальника важно обратить внимание на коврик, который не будет пропускать холод от пола. Иначе спальник вас не согреет, потому что сжатый утеплитель не работает.

Ранее Телеграф рассказывал, что метро в Киеве могут остановить в случае ухудшения ситуации с электричеством. По словам мэра столицы Виталия Кличко, 45 станций будут работать как укрытие. Обычно там температура держится на уровне +12…+14 градусов, поэтому теплую одежду нужно увлечь с собой.