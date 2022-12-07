Спальний мішок на зиму. Як вибрати спорядження на випадок відключення тепла

Блекаути підштовхують шукати креативні шляхи виживання

Як правило, спальні мішки обирають залежно від особливостей туристичного походу та пори рок. Однак цього року українці затарюються спорядженням, щоб вижити у разі можливого відключення опалення, якщо росія знову обстріляє об'єкти енергосистеми. Тим більше мати "план-Б" закликали офіційні особи. Розповідаємо, на що саме потрібно звернути увагу при виборі спальника для зими 2022.

Температура

Немає нічого гіршого, ніж спальний мішок, який недостатньо теплий. Тому у першу чергу слід звернути увагу на показники теплоти. На етикетках більшості спальників є 3 показники: температура комфорту (comfort), ліміту (limit) та екстремальна (extreme) температура.

Температура комфорту – це температура навколишнього середовища, при якій середньостатистична людина може комфортно спати 8 годин у розслабленій позі. Береться до уваги, що для сну достатньо тонкої термобілизни.

Температура комфорту (comfort), ліміту (limit) та екстремальна (extreme)

Температура ліміту – нижня межа температури середовища, за якої середньостатистична людина може спати 8 годин в "позі зародка" не прокидаючись.

Екстремальна температура – межа виживання, мінімальна температура, при якій звичайна людина може перебувати протягом 6-ти годин без ризику загинути від переохолодження.

Обираючи спальник, дивіться саме на перший показник — температуру комфорту. Якщо температура повітря навколо вас буде нижчою, то треба буде додатково утеплитися вовняними шкарпетками, кофтою на флісі тощо.

Наповнювач: пух чи синтетика

Пух складається з пір’я та оперення гусей і качок, тоді як синтетичний наповнювач найчастіше виготовляється з поліестеру. Обидва матеріали мають свої сильні та слабкі сторони.

Переваги наповнювача із пуху:

Теплота;

мала вага;

міцніший, ніж синтетичний наповнювач;

прослужить більше сезонів.

Недоліки:

пух стає обвислим та втрачає свою довжину, коли намокає. Після цього він не може затримувати тепле повітря;

коштує дорожче.

А ось синтетичний наповнювач продовжує ізолювати тепло, навіть якщо він вологий. Синтетичні спальники, як правило, більш популярні серед тих, хто обмежений певним бюджетом.

Форма спальника

Форма спальника залежить від типу походу. Якщо ви не будете виходите з квартири, то вам не потрібен дорожчий спальник для альпіністів у формі кокона, можна брати дешевші спальники для кемпінгу.

Спальник-кокон — зменшує внутрішню площу для кращого збереження тепла всередині спальника, що особливо важливо в холодний період. У коконі ви лежите прямо і у вас немає можливості розкинути ноги або руки.

Спальник-ковдра більш просторий і підходить для кемпінгу, де вага не так важлива. Він більш просторий, ви можете повністю його розстебнути і одержати сімейну ковдру, якою можна вкриватися.

Спальники для кемпінгу та автомобільного туризму зазвичай більш об'ємні, комфортні, просторі та розраховані на тих, хто може не звертати уваги на вагу спорядження. Тобто для квартири цілком підходить.

Важливою деталлю є капюшон, він додає кілька градусів до теплоти, адже через голову ми втрачаємо багато тепла.

Зверніть увагу на загальну довжину виробу. Багато виробників роблять спальники у двох варіаціях – звичайний і подовжений (для людей високого зросту). Іноді зустрічаються короткі спальники для жінок. Чим більше вільного простору залишиться у спальнику – тим більше потрібно затратити енергії, щоб його прогріти.

Окрім самого спальника, важливо звернути увагу на килимок, що не пропускатиме холод від підлоги. Інакше спальник вас не зігріє, бо стиснутий утеплювач не працює.

Раніше "Телеграф" розповідав, що метро у Києві можуть зупинити у разі погіршення ситуації з електрикою. За словами мера столиці Віталія Кличка, 45 станцій будуть працювати як укриття. Зазвичай там температура тримається на рівні +12…+14 градусів, тож теплий одяг треба захопити із собою.