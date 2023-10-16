На випадок блекаутів: перевірені способи зарядити телефон, коли вдома немає електрики

Ці лайфхаки допоможуть залишатися на зв’язку під час вимкнення світла.

В осінньо-зимовий період можуть почастішати російські обстріли енергетичної інфраструктури України. Тому населенню варто готуватися до можливих відключень електроенергії, як це було минулого холодного сезону. Щоб пройти цей період, потрібно запастися всім необхідним, щоб завжди бути на зв’язку. Ми розповімо про способи екстреної зарядки телефону, які допоможуть вам пережити блекаут.

Коли пропадає світло в домі, а телефон не заряджений, є способи підживити його в домашніх умовах, пише hochu.ua. Тож не варто панікувати, а краще запам’ятати ці прості способи.

Як зарядити телефон під час вимкнення світла?

За допомогою ноутбука

Якщо телефон "вмер", а ноутбук ще тримає зарядку, оживити смартфон можна за його допомогою. Підключіть мобільний телефон до ноутбука і він трохи зарядиться.

В автомобілі

Хороший спосіб заряджати телефон та інші дрібні гаджети – це підключити їх до зарядки в автомобілі. Якщо ви не володієте авто, то з таким проханням можна звернутися до друзів та знайомих, хто має машину.

Допоможе бездротова колонка

Багато хто не знає, що бездротова колонка може замінити павербанк. Швидше за все вона не зарядить смартфон на всі 100%, проте хоч трохи підживити його здатна.

Генератор чи портативна зарядна станція

Ще минулого холодного сезону багато людей встигли запастися портативними зарядними станціями та генераторами. Якщо у вас є хоч щось одне, проблем із зарядкою не буде. А якщо ні, то завжди можна попросити допомоги у знайомих та близьких, хто має.

Пункти незламності

Пункти незламності цього сезону відновлюють роботу. Якщо жоден з перерахованих вище способів вам недоступний, можна звернутися в пункт незламності. Там можна зарядити і телефон, і ноутбук, і інші девайси.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти купити на випадок блекауту. Закупівлею на екстрений випадок краще зайнятися вже зараз.