Если нет газа и света: простые способы приготовить или разогреть еду во время блэкаута

Простая инструкция на случай, если не будет газа и света

Как и в прошлом году, украинцев предупреждают о возможности блэкаутов из-за ракетных обстрелов критической инфраструктуры нашей страны российскими оккупантами. Так что уже сейчас стоит задуматься и подготовиться к периоду, когда придется выживать без света, воды или газа. А эти подсказки помогут вам пережить блэкаут с теплой едой.

Есть несколько способов, как без больших затрат организовать подогрев или приготовление еды, когда нет света или газа, пишет apostrophe.ua. Все что понадобится — это свечи или сухой спирт.

Подогрев еды на свечках

Вам понадобится неглубокая кастрюля, свечи и решетка для гриля. Поставьте на дно кастрюли зажженные свечи, а сверху — решетку. Теперь на это сооружение можно ставить металлическую посуду и в ней разогревать еду, например суп, кашу или даже поджарить яйцо.

Приготовление еды с использованием сухого спирта

Свечи можно заменить таблетками сухого спирта, однако жечь его нужно только в специальной горелке. Если у вас такой нет, то сделайте ее своими руками. Застелите дно кастрюли фольгой, положите в нее низкую консервную банку со сделанными небольшими отверстиями, а затем выложите и подожгите таблетки сухого спирта. Теперь на этой грелке можно не только разогревать еду, но и приготовить что-то на скорую руку.

Специальные пакеты для разогрева

Такие пакеты-нагреватели еды химического действия есть в продаже, однако их может быть затруднительно найти. Дело в том, что разогревательные пакеты для еды разбирают военные, которым приходится устраивать себе питание в экстремальных условиях. Лучше всего поискать пакеты на заграничных сайтах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты закупить на случай блэкаута. Этим лучше всего заняться уже сейчас.