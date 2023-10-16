На случай блэкаутов: проверенные способы зарядить телефон, когда дома нет электричества

Эти лайфхаки помогут оставаться на связи во время отключений света

В осенне-зимний период могут участиться российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому населению стоит готовиться к возможным отключениям электроэнергии, как это было в прошлом холодном сезоне. Чтобы пройти этот период нужно запастись всем необходимым, чтобы всегда быть на связи. Мы расскажем о способах экстренной зарядки телефона, которые помогут вам пережить блэкаут.

Когда пропадает свет в доме, а телефон не заряжен, есть способы подпитать его в домашних условиях, пишет hochu.ua. Так что, не стоит паниковать, а лучше запомнить эти простые способы.

Как зарядить телефон во время отключений света?

С помощью ноутбука

Если телефон "умер", а ноутбук еще держит зарядку, оживить смартфон можно с его помощью. Подключите мобильник к ноутбуку и он немного зарядится.

В автомобиле

Хороший способ заряжать телефон и другие мелкие гаджеты — это подключить их к зарядке в автомобиле. Если вы не владеете авто, то с такой просьбой можно обратиться к друзьям и знакомым, у кого есть машина.

Поможет беспроводная колонка

Многие не знают, что беспроводная колонка может заменить павербанк. Скорее всего она не зарядит смартфона на все 100%, однако хоть немного его подпитать способна.

Генератор или портативная зарядная станция

Еще в прошлом холодном сезоне многие люди успели запастись портативными зарядными станциями и генераторами. Если у вас есть хоть что-то одно, проблем с зарядкой не будет. А если нет, то всегда можно попросить помощи у знакомых и близких, у кого есть.

Пункты несокрушимости

Пункты несокрушимости в этом сезоне возобновляют работу. Если ни один из вышеперечисленных способов вам недоступен, можно обратится в пунк несокрушимости. Там можно зарядить и телефон, и ноутбук и другие девайсы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие продукты закупить на случай блэкаута. Закупкой на экстренный случай лучше заняться уже сейчас.