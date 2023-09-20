Wi-Fi будет раздаваться со скоростью света: три хитрости, о которых не все знают

Помните о простых правилах, чтобы маршрутизатор работал как можно лучше

Скорость интернета зависит не только от места, где размещен в доме роутер Wi-Fi. Пользователям стоит знать и о других правилах, чтобы соединение не "тормозило".

Есть три хитрости, которые помогут ускорить Wi-Fi. Об этом говорится в материале The Sun.

Правило №1: держите маршрутизатор подальше от больших препятствий. В числе табу мебель и металлические предметы, так как они могут нарушить сигнал. Другие гаджеты, излучающие частоты, снижают скорость Wi-Fi (радионяни, колонки Bluetooth и микроволновые печи). Лучше выбрать для роутера приподнятое, освещенное и центральное место в доме.

Правило №2: уточните параметры скорости у провайдера. Убедитесь, что платите за необходимую вам скорость. Разные провайдеры предлагают несколько тарифов. Еще не забывайте обновлять программное обеспечение.

Правило №3: не подключайте слишком много устройств. Одновременное использование нескольких гаджетов, потоковая передача данных, игры и видеоконференции — все это нагружает маршрутизатор Wi-Fi. В таком случае скорость может быть медленной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить сигнал Wi-Fi за несколько минут. На помощь пользователям придет необычный трюк с антеннами.