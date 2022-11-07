Павербанк для ноутбука: как сделать зарядку "не за все деньги мира" и на что обратить внимание

Зарядные станции в Украине сейчас стоят дороже, чем за границей. Предлагаем бюджетную альтернативу

Для того чтобы продолжать работать и смотреть видео с "бавовной" в условиях отключений света нужен качественный источник энергии. Ранее мы уже рассказывали, как выбрать генератор и портативную зарядную станцию, однако из-за бешеного спроса на них выросли цены. Да и в условиях войны потратить 450 долларов на простейшую портативную зарядку может себе позволить не каждый. Выход есть – это павербанк для ноутбука. Большинства моделей хватает на полноценный рабочий день, а стоимость начинается от 2600 грн (конечно, чем мощнее модель, тем дороже она обойдется).

Однако перед покупкой такого павербанка нужно правильно подобрать мощность, объем, кабели и сориентироваться в разъемах. Рассказываем, как это сделать и приводим самые эффективные модели, которые сейчас есть на рынке.

Как подобрать мощность к ноутбуку

Для начала найдите информацию о своем ноутбуке и посмотрите, сколько электричества он "ест". Так вы сможете подобрать правильный павербанк по показателям и избежать неожиданностей.

Ноутбуки имеют емкий аккумулятор, поэтому вам нужен павербанк объемом не менее 20 тыс. мАч. Следует обращать внимание на реальный объем павербанка. Это обычно не та цифра, которая указана на упаковке. У всех павербанков внутри установлены литиевые аккумуляторы с определенным напряжением и на преобразование ее в напряжение подключенного девайса тратится заявленная разница.

Второй момент – максимальная мощность зарядки. Выбирайте по принципу: чем больше Ватт (международное обозначение — W) — тем лучше. Для меньших ноутбуков, таких как модели Chromebook, достаточно мощности 45 Вт. Для ноутбуков среднего размера вам понадобится 60 Вт. Вы можете заряжать большие модели MacBook, особенно модели Pro с помощью аккумулятора мощностью 100 Вт.

Кабели и переходники

Важный нюанс: лучше, чтобы у вашего ноутбука был порт Thunderbolt со значком зарядки. Такие модели стоят дороже, но если вам повезло и у вас он уже есть, то покупать переходник не надо. Вам просто нужен правильный кабель, который прямо подключается к павербанку.

Разъем Thunderbolt

Лучше купить павербанк с экраном, который покажет в каком режиме он работает и заряжается ли вообще. Не все кабели поддерживают все стандарты быстрой зарядки, особенно Type-C, так что такой экран поможет внести ясность.

Когда вы выбираете USB-кабель, там должно быть указано "power delivelry". А мощность должна начинаться от 40 Вт, лучше – 65 Вт. Подходят Type-A, Type-C в зависимости от наличия разъемов в павербанке и возможности быстрой зарядки у каждой конкретной модели. Удобно пользоваться кабелем "Type-C — Type-C" (можно быстро подзарядить все: и смартфон, и сам павербанк и затем заряжать ноутбук).

Купите сразу несколько проводов, потому что не все могут оказаться качественными или совместимыми именно с вашей моделью ноутбука или планшета.

Если у вас не Thunderbolt, а другой разъем для зарядки, то перед вами – задача со звездочкой. Даже если у вас есть порт USB-C, то обратите внимание на значок молнии, чтобы убедиться, что ваш ноутбук действительно можно заряжать через него. Нужно найти качественный USB-кабель от павербанка к ноутбуку (например, 100 Ватт) и приобрести к нему переходник (существуют также наборы с переходниками ко всем ноутбукам, даже MacBook, так вы не прогадаете).

К примеру, переходники к ноутбукам выглядят вот так:

Переходник подключается к USB-проводу. Кабель должен быть с пометкой "power delivelry"

Также есть вариант подобрать простой кабель с нужным разъемом, мощностью и пометкой "power delivelry", лучше заказать несколько в разных магазинах.

Опыт тех, кто уже купил

Блогер Илья Гудзь в YouTube-канале Gudzyky рассказывает, что одного павербанка может хватить на день работы для двух ноутбуков (Xiaomi Mi Power Bank 3 PRO 20000 mAh). Оптимально иметь два: пока вы работаете с одним, другой заряжается (например, от солнечной панели). Эта модель может выдавать максимум 45 Ватт.

Также блоггер советует обратить внимание на павербанки Baseus, к примеру выбрать вариант мощностью 65 Ватт. В частности, модель Ильи имеет 30 000 мАч, несколько разъемов и экран. Здесь есть два выхода быстрой зарядки и три для обычной.

ТОП-5 повербанков

Издание Guiding Tech сделало подборку из нескольких лучших блоков питания для ноутбуков, которые вы можете купить:

Belkin USB-C PD. Объем аккумулятора 20 000 мАч должен обеспечить более 8 часов автономной работы. Оснащен только двумя портами, а USB-C может обеспечить до 30 Вт мощности. QBrand Portable Laptop Charger (емкость: 30 000 мАч). Оснащен тремя портами, включая USB-C и два порта USB-A. USB-C одновременно выполняет функции входящего и выходящего портов, обеспечивает мощность до 65 Вт. AOHI Portable USB-C Power Bank. Батарея на 20 000 мАч, может выдавать до 65 Вт энергии через порты USB-C. Он обладает солидным качеством сборки, однако здесь отсутствует панель для отображения остатка заряда. Anker PowerCore III Elite. Имеет емкость аккумулятора 19 200 мАч и обеспечивает мощность до 60 Вт. Устройство поддерживает собственную технологию PowerIQ и может заряжать ноутбуки через USB-C, имеет также два порта USB-A. Krisdonia Power Pack. Это большой блок питания на 50 000 мАч, мощностью 65 Вт. Оснащен портами выхода постоянного тока для ноутбуков, не поддерживающих зарядку USB-C. Он дорогой и весит около 1,2 кг.

Итак, главное – найти именно тот павербанк, который лучше всего подходит для вашего ноутбука. К счастью, аккумулятор большой емкости может спасти ситуацию, когда у вас низкий уровень заряда аккумулятора, а свет отключен не по графику.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как команда PowerKit вместе с волонтерами собирает зарядные устройства для военных на основе аккумуляторов из одноразовых электронных сигарет.