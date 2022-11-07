Павербанк для ноутбука: як зробити зарядку "не за всі гроші світу" та на що звернути увагу

Зарядні станції в Україні зараз коштують дорожче, ніж за кордоном. Пропонуємо бюджетну альтернативу

Для того, щоб продовжувати працювати і дивитися відео з "бавовною" в умовах відключень світла потрібне якісне джерело енергії. Раніше ми вже розповідали, як обрати генератор та портативну зарядну станцію, проте через скажений попит на них зросли ціни. Та й в умовах війни витратити 450 доларів на найпростішу портативну зарядку може собі дозволити не кожен. Вихід є — це павербанк для ноутбука. Більшості моделей вистачає на повноцінний робочий день, а вартість починається від 2600 грн (звісно, що потужніша модель, то дорожчою вона буде).

Однак перед купівлею такого павербанку потрібно правильно підібрати потужність, об'єм, дроти й зорієнтуватися у роз'ємах. Розповідаємо, як це зробити та наводимо найефективніші моделі, які зараз є на ринку.

Як підібрати потужність до ноутбука

Для початку знайдіть інформацію про свій ноутбук та подивіться, скільки електрики він "їсть". Так ви зможете підібрати правильний павербанк за показниками й уникнути несподіванок.

Ноутбуки мають місткий акумулятор, тому вам потрібен павербанк об'ємом не менше 20 тис. мАг. Потрібно звертати увагу на реальний об'єм павербанка. Це зазвичай не та цифра, яка зазначена на пакуванні. У всіх павербанків всередині встановлені літієві акумулятори з певною напругою і на перетворення її до напруги підключеного девайсу витрачається заявлена різниця.

Другий момент — максимальна потужність зарядки. Обирайте за принципом: що більше Ватт (міжнародне позначення — W) — то краще. Для менших ноутбуків, таких як моделі Chromebook, достатньо потужності 45 Вт. Для ноутбуків середнього розміру вам знадобиться 60 Вт. Ви можете заряджати великі моделі MacBook, особливо моделі Pro, за допомогою акумулятора потужністю 100 Вт.

Кабелі та перехідники

Важливий нюанс: краще, щоб у вашого ноутбука був порт Thunderbolt зі значком зарядки. Такі моделі коштують дорожче, але, якщо вам пощастило і у вас він вже є, то купляти перехідник не треба. Вам просто потрібен правильний кабель, який прямо підключається до павербанка.

Роз'єм Thunderbolt

Краще купити павербанк з екраном, який покаже у якому режимі він працює і чи заряджається взагалі. Не всі кабелі підтримують всі стандарти швидкої зарядки, особливо Type-C, тому такий екран допоможе внести ясність.

Коли ви обираєте USB-кабель, там має бути вказано "power delivelry". А потужність має починатися від 40 Вт, краще — 65. Підходять Type-A, Type-C, залежно від наявності роз'ємів у павербанку і можливості швидкої зарядки у кожної конкретної моделі. Зручно користуватися кабелем "Type-C — Type-C" (можна швидко підзарядити все: і смартфон, і сам павербанк і потім заряджати ноутбук).

Купіть одразу декілька дротів, бо не всі можуть виявитися якісними, або сумісними саме з вашою моделлю ноутбука чи планшета.

Якщо у вас не Thunderbolt, а інший роз'єм для зарядки, то перед вами — задача із зірочкою. Навіть якщо у вас є порт USB-C, то зверніть увагу на значок "блискавки", щоб переконатися, що ваш ноутбук справді можна заряджати через нього. Зазвичай потрібно знайти якісний USB-дріт від павербанка до ноутбука (наприклад, 100 Ватт) і придбати до нього перехідник (або є також набори з перехідниками до всіх ноутбуків, навіть до MacBook, так ви не прогадаєте).

Для прикладу, перехідники до ноутбуків виглядають ось так:

Перехідник під'єднується до USB-дрота. Дріт має бути з позначкою "power delivelry"

Також є варіант підібрати просто дріт із потрібним роз'ємом, потужністю та позначкою "power delivelry", краще замовити декілька у різних магазинах.

Досвід тих, хто вже купив

Блогер Ілля Гудзь у YouTube-каналі Gudzyky розповідає, що одного павербанку може вистачити на день роботи для двох ноутбуків (Xiaomi Mi Power Bank 3 PRO 20000 mAh). Оптимально мати два: поки ви працюєте з одним, інший заряджається (наприклад, від сонячної панелі). Ця модель може видавати максимум 45 Ватт.

Також блогер радить звернути увагу на павербанки Baseus, до прикладу обрати варіант потужністю 65 Ватт. Зокрема, модель Іллі має 30 000 мАг, декілька роз'ємів та екран. Тут є два виходи швидкої зарядки, і три для звичайної.

ТОП-5 павербанків

Видання Guiding Tech зробило добірку з кількох найкращих блоків живлення для ноутбуків, які ви можете купити:

Belkin USB-C PD. Об'єм акумулятора 20 000 мАг повинен забезпечити понад 8 годин автономної роботи. Оснащений лише двома портами, а USB-C може забезпечити до 30 Вт потужності. QBrand Portable Laptop Charger (ємність: 30 000 мАг). Оснащений трьома портами, включаючи USB-C і два порти USB-A. USB-C одночасно виконує функції вхідного та вихідного портів і забезпечує потужність до 65 Вт. AOHI Portable USB-C Power Bank. Батарея на 20 000 мАг, яка може видавати до 65 Вт енергії через порти USB-C. Він має солідну якість збірки, однак у нього відсутня панель для відображення залишку заряду. Anker PowerCore III Elite. Він має місткість акумулятора 19 200 мАг і забезпечує потужність до 60 Вт. Пристрій підтримує власну технологію PowerIQ і може заряджати ноутбуки через USB-C, має також два порти USB-A. Krisdonia Power Pack. Це величезний блок живлення на 50 000 мАг, потужністю 65 Вт. Оснащений портами виходу постійного струму для ноутбуків, які не підтримують зарядку USB-C. Він дорогий і важить близько 1,2 кг.

Отже, головне — знайти саме той павербанк, який найкраще підходить для вашого ноутбука. На щастя, акумулятор великої місткості може врятувати ситуацію, коли у вас низький рівень заряду акумулятора, а світло відімкнули не за графіком.

Раніше "Телеграф" розповідав, як команда PowerKit разом з волонтерами збирає зарядні пристрої для військових на основі акумуляторів з одноразових електронних сигарет.