Пауэрбанк для домашней техники: стоит ли покупать мощные зарядные станции

Блоки для быстрой зарядки производятся и в Украине под названием "Bandera Power"

Если в частных домах проблему с отключением света зимой можно решить с помощью генераторов, то жильцам квартир нужно искать что-нибудь не такое громкое. Ведь, для того чтобы заряжать ноутбук или включить обогреватель, обычного пауэрбанка не хватит. Здесь нужна портативная зарядная станция с розеткой для подключения бытовой техники на 220В и цифровой аппаратуры. Производители предлагают широкий выбор таких "генераторов для квартир", которые заряжаются от сети и являются менее шумными.

Сегодня существует множество вариантов портативных зарядных станций с такими функциями, как: USB-порты, солнечные панели, беспроводная зарядка телефона и многое другое. Есть даже станции, которые можно соединить с другими блоками для еще большей мощности.

Как это работает

Портативная электростанция — это по сути гигантский пауэрбанк, который может заряжать все ваши гаджеты и технику, включая холодильник, телевизор, ноутбук, камеру, динамики, дроны, планшеты, телефоны, электрический гриль и т.д.

Портативные аккумуляторы называются еще бесшумными генераторами. Их можно использовать как в помещении, так и на улице.

Портативная зарядная станция

Большинство из них размером в коробку для обуви или ланчбокс. Внутри находятся большие литий-ионные аккумуляторы, подобные тем, что в ноутбуке, только больших размеров.

Вы заряжаете этот пауэрбанк дома или там, где есть свет, с помощью солнечных панелей или от прикуривателя автомобиля. Подзарядка аккумулятора происходит очень быстро: уже через час-полтора устройство снова готово к полноценной работе.

Портативные электростанции мощностью 500 Вт, 1000 или даже 2000 Вт, имеют одну или несколько стандартных розеток, порты USB, и обеспечивают питание по требованию везде и всюду.

Среди их преимуществ — меньший ущерб окружающей среде, чем от бензиновых генераторов, поскольку они не выбрасывают вредных веществ. Зарядные станции имеют разные размеры, характеристики и цены в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

Сколько приборов можно подключить одновременно

Большинство портативных электростанций имеют ограничения по максимальной нагрузке. Менее мощные не будут работать со стиральной машиной, сушилкой и обогревателем.

Обратите внимание на приблизительное количество ватт-часов, которое каждый бренд предоставляет в своих характеристиках, чтобы определить, какая модель наиболее целесообразна. Зарядное устройство для смартфона потребляет до 18 Вт, стандартная микроволновая печь – от 600 до 1200 Вт.

Чем больше выходная мощность (от 300 Вт), тем больше гаджетов можно заряжать одновременно. Портативная станция мощностью 1000 Вт может поддерживать работу бытовой техники (холодильник, стиральная машина, кондиционер, телевизор).

Если выбрать зарядную станцию вместимостью 3,6-25 кВтч, можно обеспечить питанием весь дом. От такого устройства может работать вся бытовая техника в течение нескольких дней.

Цена вопроса

Портативные и аккумуляторные электростанции дорогостоящие и часто могут стоить столько же, сколько обычный генератор. Цены варьируются от 299 до 1000 долларов, некоторые очень мощные и тяжелые варианты могут обойтись более чем в 3000 долларов.

Чем больше пауэрбанк вы хотите, тем дороже он будет. К примеру, бюджетный вариант обойдется в 17 858 грн.

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Самые популярные модели

Оптимальные по цене мощные портативные зарядные станции выпускают EcoFlow, BLUETTI, Jackery Explorer. Для тех, кто любит покупать украинское, винницкая компания "ПромАвтоматика" предлагает блоки многоканальной быстрой зарядки "Bandera Power" с емкостью аккумуляторов от 125 тысяч до 225 тысяч миллиампер*часов. Цена — от 14 до 29,5 тысяч гривен.

Портал TechRadar собрал топ-10 лучших портативных электростанций в 2022 году, это:

1. EcoFlow Delta Pro.

2. Zendure SuperBase Pro 2000.

3. Bluetti AC200P.

4. Jackery Explorer 1500.

5. Joyzis BR300.

6. Oukitel P2001.

7. BigBlue Cellpowa 500.

8. Bluetti AC200MAX.

9. EcoFlow Smart Generator.

10. Jackery Solar Generator 2000 Pro.

К примеру, EcoFlow DELTA 2 может питать холодильник от 7 до 14 часов или полностью заряжать ноутбук 16 раз, поддерживать роутер WiFi включенным в течение 31 часа.