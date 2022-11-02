Покупки онлайн осенью – что в Топ-3 покупок украинцев

Война и осень изменили потребительские предпочтения украинцев

Национальный маркетплейс АЛЛО проанализировал продажи товаров партнеров маркетплейса и продавца АЛЛО за сентябрь-октябрь 2022 года. В топе товаров, которые покупали украинцы, – генераторы, зарядные станции и повербанки. Спрос и объем продаж на них резко возрос, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Генераторы

Объем продаж генераторов увеличился в 10 раз в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2021 года. В октябре скачок немного снизился: превышение объема продаж в этом месяце составляет пять раз. Средний чек в целом вырос на 82% и составил более 30 тысяч гривен. Наиболее популярные модели, которые выбирают украинцы, – это компактные генераторы 2,5-2,8 кВт. Владельцы частных домов предпочитают двухтопливные генераторы, дизельные и бензиновые, 5,5 кВт и более.

Генераторы и повербанки покупают в 10 раз чаще

Пока наблюдается дефицит товара на рынке, ведь украинцы стремительно начали покупать генераторы и готовиться к отключению электроэнергии, однако партнеры маркетплейса пытаются обеспечить наличие товара на складах и статус "Есть в наличии" на карте товара.

Зарядные станции

Спрос на зарядные станции появился именно во время войны, ведь до войны потребители пользовались повербанками. Средний чек зарядных станций за 3 квартал составляет 28 тысяч гривен.

Повербанки

Объем продаж повербанков вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Если в довоенное время имели популярность легкие компактные модели, то в настоящее время повышенный спрос пользуются более емкими от 20000 mAh, которые подходят для смартфонов, смарт часов и планшетов. Средний чек составляет за 3 квартал 2022 года – 2 тысячи гривен.

"Спрос на товары маркетплейс АЛЛО во время войны сильно изменился. Сейчас украинцы покупают генераторы, обогреватели, фонари, зарядные станции. Также продолжают покупать необходимую электронику, товары для удаленной работы, учебы и быта – эти категории товаров не теряют популярности, хотя общий спрос снизился. Продажи одежды, обуви, школьной формы, детских товаров и игрушек упали на 90%. До декабря на генераторы, солнечные панели, пауэрбанки будет наблюдаться дефицит", – отмечает Наталья Панкратова, операционный директор ГК "АЛЛО" и руководительница маркетплейса allo.ua.

С приближением осени вкусы украинцев при покупках претерпели серьезные изменения.