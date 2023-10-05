Чем зарядить телефон без электричества: простые, но действенные способы

Советы по зарядке телефона, которые пригодятся во время блэкаутов

Порой телефон разряжается в самом неподходящем месте, к примеру, на улице или в дороге. И не всегда есть возможность зайти в ближайшее кафе, чтобы подзарядить смартфон от сети. К тому же, из-за регулярных обстрелов оккупантов, украинцам снова обещают отключения света и блэкауты.

На портале Lifewire рассказали несколько способов, как зарядить телефон без розетки и доступа к электричеству. Для всех этих способов понадобится зарядный шнур к смартфону и не более.

Используйте USB-порт для зарядки телефона

Подключите телефон к USB-порту ноутбука, и он восстановит свой заряд. Также можно найти альтернативные USB-порты, которые справятся с этой задачей. К примеру, популярностью пользуются скамейки на солнечных батареях с разъемами для зарядки.

Кроме того, в некоторых отелях USB-порты встроены в светильники и прикроватные тумбочки. Обычно они имеют форму USB-A — прямоугольный конец кабеля, который вы обычно используете для зарядки телефона.

Зарядите свой телефон с помощью аккумуляторной батареи

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно заранее купить Power Bank. Все современные аккумуляторные батареи могут обеспечить достаточную мощность для зарядки смартфона, хотя не все из них поддерживают быструю зарядку (даже если ваш телефон поддерживает).

Вовремя заряжайте Power Bank и по возможности носите его с собой, особенно если знаете, что идете в место, где не будет возможности подзарядить телефон.

Ручные зарядные устройства для зарядки телефонов

Зарядное устройство с ручным приводом не нуждается в электрической энергии, что делает его отличным выбором для отдыха на природе или в чрезвычайных ситуациях. Чтобы использовать такое зарядное устройство, подключите кабель к зарядному устройству и к телефону, после чего продолжайте проворачивать, пока не получите пригодный для использования заряд.

В некоторые модели с ручным заводом встроены аккумуляторы, поэтому вы можете зарядить аккумулятор, а затем использовать его для зарядки телефона.

Экологически чистое зарядное устройство на солнечной энергии

Power Bank, который работает на солнечной энергии, тоже пригодится, к примеру, в путешествии на природу. Солнечные зарядные устройства обычно работают одним из двух способов: солнечный свет заряжает аккумулятор в устройстве, который затем используется для зарядки телефона, или солнечное зарядное устройство заряжает телефон напрямую.

Установите зарядное устройство для сбора солнечного света или поместите его на рюкзак, чтобы заряжать во время похода. Затем подключите к нему телефон через зарядный кабель.

Зарядите телефон с помощью автомобильного зарядного устройства

Большинство современных автомобилей имеют порты USB, которые можно использовать для зарядки мобильных устройств. Если такого разъема нет, можно купить адаптер, который подключается к порту прикуривателя.

Подключать телефон для зарядки в машине рекомендуют после того, как автомобиль уже заведен. В ином случае может произойти скачек напряжения, который негативно скажется на телефоне и его батарее.

Используйте беспроводное зарядное устройство

Если смартфон поддерживает беспроводную зарядку, то вам не нужно ничего делать, кроме как положить телефон на зарядную площадку.

Миф о том, что для зарядки телефона можно использовать фрукты, технически верен, но требует много фруктов и дополнительного оборудования. Поэтому это непрактично и не рекомендуется.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выбрать идеальный павербанк для смартфона и ноутбука. Обращать внимание нужно на основные параметры гаджетов.